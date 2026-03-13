Полковника и еще четырех человек подозревают в хищениях более 14 млн грн на фортификациях на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли коррупционную схему при строительстве оборонительных рубежей. По данным следствия, должностные лица одной из воинских частей вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификационных сооружений по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на сумму более 14 млн грн.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Днепропетровской области раскрыты коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей.

Одна воинская часть.

Две схемы.

Пятеро подозреваемых.

Более 14 млн грн ущерба государству.

Читайте также: В НАБУ есть ряд уголовных производств относительно злоупотреблений при строительстве фортификаций, - Кривонос

Детали сделки

В 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.

Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые контракты, а цены в них завышали примерно на 20% от рыночных. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали.

При этом материалы для оборонительных позиций фактически закупали значительно дешевле.

Читайте также: Коррупция на фортификациях в Полтавской ОГА: НАБУ пришло с обысками ко всем фигурантам, - Железняк

Кто организовал схему

Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника.

Всего за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Всего за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн.

Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один - находится в больнице.

Следствие продолжается.

"Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен", - добавил Кравченко.

Смотрите также: На Запорожье многомиллионные заказы на фортификации получал подрядчик, имеющий тесные связи с местными властями, - СМИ. ВИДЕО







