Полковника и еще четырех человек подозревают в хищениях более 14 млн грн на фортификациях на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области правоохранители раскрыли коррупционную схему при строительстве оборонительных рубежей. По данным следствия, должностные лица одной из воинских частей вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификационных сооружений по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на сумму более 14 млн грн.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
В Днепропетровской области раскрыты коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей.
- Одна воинская часть.
- Две схемы.
- Пятеро подозреваемых.
- Более 14 млн грн ущерба государству.
Детали сделки
В 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.
Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые контракты, а цены в них завышали примерно на 20% от рыночных. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали.
При этом материалы для оборонительных позиций фактически закупали значительно дешевле.
Кто организовал схему
- Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника.
Всего за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
- В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн.
Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один - находится в больнице.
Следствие продолжается.
"Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен", - добавил Кравченко.
