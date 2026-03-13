РУС
Полковника и еще четырех человек подозревают в хищениях более 14 млн грн на фортификациях на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли коррупционную схему при строительстве оборонительных рубежей. По данным следствия, должностные лица одной из воинских частей вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификационных сооружений по завышенным ценам, нанеся государству ущерб на сумму более 14 млн грн.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области раскрыты коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей.

Детали сделки

В 2024 году должностные лица воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.

Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые контракты, а цены в них завышали примерно на 20% от рыночных. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали.

При этом материалы для оборонительных позиций фактически закупали значительно дешевле.

Кто организовал схему

  • Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника.
    Всего за два месяца (май-июнь 2024 года) государству был нанесен ущерб в размере 7,3 млн грн.
    Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
  • В другом эпизоде участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн грн.

Трем подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один - находится в больнице.

Следствие продолжается.

"Проверяем причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен", - добавил Кравченко.

В Днепропетровской области раскрыли хищение более 14 млн грн на строительстве фортификаций
Кравченко Руслан (95) хищения (163) фортификации (117) Днепропетровская область (1536)
Топ комментарии
+6
Я дико пере6прошую:" То це "свинарчуки" Зеленського, чи так собі"? Хто сьогодні призначає всіх генералів і полковників? Впевнений, що не Порошенког, а Верховний Головнокомандувач. Напише про чергових "свинарчуків" Зеленського пан бігус? Піде Зеленський з почсади? Він обіцяв, що якщо відшукають хоч одного його "свинарчука" то він піде. Це вже мабуть "свинарчук" третьої сотні.
13.03.2026 10:17 Ответить
+3
Та бросте, шановний, який там один "свинарчук", тут їх вже таке сдато шо нема чим дихати. А скільки їх, з тупотінням за кордон вже злиняло!
13.03.2026 10:20 Ответить
+3
Кому труни з за відсутньості обороних споруд, а кому міліони. Зараз підут на співпрацю з слідством, визнають провину і отримають два роки відсрочки приговору.
13.03.2026 10:20 Ответить
Яке суспільство така й армія
13.03.2026 10:13 Ответить
гноїниї підіри
13.03.2026 10:19 Ответить
В нас суспільство на словах проти корупції,але так щоб кум,сват,брат міг порішать.Судить треба і тих хто бере,і тих хто дає.
13.03.2026 10:44 Ответить
Я дико пере6прошую:" То це "свинарчуки" Зеленського, чи так собі"? Хто сьогодні призначає всіх генералів і полковників? Впевнений, що не Порошенког, а Верховний Головнокомандувач. Напише про чергових "свинарчуків" Зеленського пан бігус? Піде Зеленський з почсади? Він обіцяв, що якщо відшукають хоч одного його "свинарчука" то він піде. Це вже мабуть "свинарчук" третьої сотні.
13.03.2026 10:17 Ответить
Та бросте, шановний, який там один "свинарчук", тут їх вже таке сдато шо нема чим дихати. А скільки їх, з тупотінням за кордон вже злиняло!
13.03.2026 10:20 Ответить
Полковника розжалувати до рядового, відправити на ЛБДЗ, в 3 корпус. Там йому знайдуть роботу.
13.03.2026 10:18 Ответить
Суд, залог, через тижжень боронить державу разом з Дейнекою і їм подібним.
13.03.2026 10:18 Ответить
Кому труни з за відсутньості обороних споруд, а кому міліони. Зараз підут на співпрацю з слідством, визнають провину і отримають два роки відсрочки приговору.
13.03.2026 10:20 Ответить
Де Нацжонни зі свинками під ОПою? Коли нарешьті Проніна з Кулєбою затримають? Єрмака, Баканова?
13.03.2026 10:22 Ответить
Настаяшчій палковнік...
13.03.2026 10:25 Ответить
Ще по божому20% не тещо Вілкул Сашко полтіннік
13.03.2026 10:51 Ответить
Хіба тільки в тій в\ч,всі надіялись на знамените"война все спишет",так для більшості вона на жаль і спише.
13.03.2026 11:22 Ответить
 
 