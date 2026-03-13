Полковника та ще чотирьох осіб підозрюють у розкраданнях понад 14 млн грн на фортифікаціях на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили корупційну схему під час будівництва оборонних рубежів. За даними слідства, посадовці однієї з військових частин разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами, завдавши державі понад 14 млн грн збитків.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Дніпропетровщині викрито корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів.

Одна військова частина.

Дві схеми.

П’ятеро підозрюваних.

Понад 14 млн грн збитків державі.

Також читайте: У НАБУ є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій, - Кривонос

Деталі оборудки

У 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

Схема проста: підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували.

При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше.

Також читайте: Корупція на фортифікаціях у Полтавській ОВА: НАБУ прийшло з обшуками до всіх фігурантів, - Железняк

Хто організував схему

Один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника.

Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні.

Слідство триває.

"Перевіряємо причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень", - додав Кравченко.

Також дивіться: На Запоріжжі багатомільйонні замовлення на фортифікації отримував підрядник, який має тісні зв’язки з місцевою владою, - ЗМІ. ВIДЕО







