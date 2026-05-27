2,7 млн грн збитків під час будівництва оборонного об’єкта на Житомирщині: викрито схему розкрадання та затримано підрядницю. ФОТО

Військова контррозвідка Служби безпеки та БЕБ викрили схему привласнення бюджетних коштів під час виконання оборонного замовлення на Житомирщині. За результатами комплексних заходів затримано співвласницю приватної компанії, яка розкрадала гроші на будівництві військового об’єкта.

Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Розкрадання під час зведення командного пункту

Так під час зведення командного пункту ЗСУ на території однієї з військових частин було вкрадено щонайменше 2,7 мільйона гривень.

розкрадання на оборонних спорудах

За матеріалами справи, підприємство фігурантки отримало замовлення на виконання підряду з будівництва оборонної споруди.

"Відповідно до укладеної угоди співвласниця компанії, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, мала проконтролювати якість будівельних робіт та їхнє завершення в обумовлені строки.

Замість цього вона "заплющила очі" на зрив термінів виконання замовлення і підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини", - йдеться у повідомленні.

Неякісні будматеріали

Також у процесі розслідування було встановлено, що підрядники використовували неякісні будматеріали, що призвело до повної непридатності об’єкта до його оборонного призначення.

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила неналежний технічний стан військової споруди.

Підозра

  • Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).
  • Зловмисниці загрожує до 5 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

цапиня/відбувайло-ніхто не сяде,клянусь!
27.05.2026 13:20 Відповісти
Стільки років, ці посадовці крали та мародерили на посадах, аж ось тобі, тільки і попалися??? Їх родичі та оточення, глибоко зхвильовані з кабміндічами та єрмаком, разом із місцевими суддями ….
27.05.2026 14:05 Відповісти
Цікаво скільки намолотили в Одесі на її круговій обороні...
27.05.2026 13:27 Відповісти
житомирщина, то не одеса!
от, на одещині все правильно, бо там чудо юдо кипер головує!
а, не якийсь бученко!
кради, хоч до всирачки......
27.05.2026 13:29 Відповісти
Це не дивина - найдіть хто не краде
27.05.2026 13:29 Відповісти
Сволочи, про российских патриотов надо вычислять быстро
27.05.2026 13:44 Відповісти
Ви (хто моніторить інтернет) ще Бунечка за вим'я потримайте, Північний кордон він укріплював!!! Починайте з командирів частин та комбатів хто боронив Північ з 2022 року до тепер!!
27.05.2026 13:54 Відповісти
 
 