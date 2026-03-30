Ремонт теплосети Троещины с "наценкой" в более чем 900 тыс. грн - будут судить начальницу отдела "Киевтеплоэнерго". ФОТО

Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

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Что известно?

Как отмечается, летом прошлого года следователи Подольского управления полиции совместно с оперативниками УСР в г. Киеве и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры объявили о подозрении начальнице одного из отделов КП "Киевтеплоэнерго". Ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность.

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Следствием установлено, что при организации ремонтных работ на тепловых сетях в микрорайоне Троещина, профинансированных из бюджета столицы на сумму около 9,4 млн гривен, фигурантка ненадлежащим образом выполнила свои обязанности.

Переплата более 900 тысяч гривен

Чиновница не проверила обоснованность стоимости строительных материалов и согласовала финансовую документацию с завышенными ценами. В результате на закупку асфальтобетона и щебеночно-песчаных смесей коммунальное предприятие переплатило более 900 тысяч гривен.

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В настоящее время следователи направили обвинительный акт в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.