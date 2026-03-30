Ремонт теплосети Троещины с "наценкой" в более чем 900 тыс. грн - будут судить начальницу отдела "Киевтеплоэнерго". ФОТО
Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Что известно?
Как отмечается, летом прошлого года следователи Подольского управления полиции совместно с оперативниками УСР в г. Киеве и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры объявили о подозрении начальнице одного из отделов КП "Киевтеплоэнерго". Ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность.
Следствием установлено, что при организации ремонтных работ на тепловых сетях в микрорайоне Троещина, профинансированных из бюджета столицы на сумму около 9,4 млн гривен, фигурантка ненадлежащим образом выполнила свои обязанности.
Переплата более 900 тысяч гривен
Чиновница не проверила обоснованность стоимости строительных материалов и согласовала финансовую документацию с завышенными ценами. В результате на закупку асфальтобетона и щебеночно-песчаных смесей коммунальное предприятие переплатило более 900 тысяч гривен.
В настоящее время следователи направили обвинительный акт в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.
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