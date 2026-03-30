Ремонт тепломережі Троєщини з "націнкою" у понад 900 тис. грн - судитимуть начальницю відділу "Київтеплоенерго". ФОТО

Поліцейські завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт стосовно посадовиці комунального підприємства "Київтеплоенерго" до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

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Що відомо?

Як зазначається, влітку минулого року слідчі Подільського управління поліції спільно з оперативниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили про підозру начальниці одного з відділів КП "Київтеплоенерго". Її дії було кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість.

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Слідством встановлено, що під час організації ремонтних робіт на теплових мережах у мікрорайоні Троєщина, профінансованих із бюджету столиці на суму близько 9,4 млн гривень, фігурантка неналежно виконала свої обов’язки.

Переплата понад 900 тисяч гривень

Посадовиця не перевірила обґрунтованість вартості будівельних матеріалів та погодила фінансову документацію із завищеними цінами. У результаті на закупівлі асфальтобетону і щебенево-піщаних сумішей комунальне підприємство переплатило переплатило понад 900 тисяч гривень.

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Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.