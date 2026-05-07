У Хмельницькому судитимуть керівника фонду за привласнення 1,1 млн грн для ЗСУ

У Хмельницькому судитимуть виконавчого директора благодійної організації, якого обвинувачують у привласненні понад 1,1 млн грн, зібраних на закупівлю автомобілів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького до суду скеровано обвинувальний акт стосовно виконавчого директора однієї з благодійних організацій. Йому інкримінують шахрайство та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі та в умовах воєнного стану.

Дивіться також: Затримано організовану групу за привласнення понад 60 га землі на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зібрав кошти, але авто для ЗСУ не придбав

За даними слідства, у червні 2024 року обвинувачений долучився до збору коштів на придбання автомобілів для двох бригад ЗСУ. Для цього він відкрив банківський рахунок, а інформацію про збір поширили в інтернеті.

На рахунок надійшло понад 700 тис. грн благодійних внесків. Однак автомобілі для військових так і не придбали. За даними сторони обвинувачення, зібрані кошти чоловік перерахував на власний рахунок, частину зняв готівкою та витратив на особисті потреби.

Крім того, у серпні 2024 року він отримав ще 400 тис. грн безпосередньо від двох військовослужбовців нібито для закупівлі транспорту для потреб Сил оборони. Ці кошти також були використані не за призначенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ

Сума збитків

Загальна сума збитків, про яку йдеться в обвинувальному акті, становить понад 1,1 млн грн.