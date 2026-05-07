В Хмельницком будут судить руководителя фонда за присвоение 1,1 млн грн для ВСУ

В Хмельницком состоится суд над исполнительным директором благотворительной организации, которого обвиняют в присвоении более 1,1 млн грн, собранных на закупку автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Хмельницкого в суд направлен обвинительный акт в отношении исполнительного директора одной из благотворительных организаций. Ему инкриминируют мошенничество и использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенные в значительном размере и в условиях военного положения.

Собрал средства, но автомобили для ВСУ не приобрел

По данным следствия, в июне 2024 года обвиняемый присоединился к сбору средств на приобретение автомобилей для двух бригад ВСУ. Для этого он открыл банковский счет, а информацию о сборе распространили в интернете.

На счет поступило более 700 тыс. грн благотворительных взносов. Однако автомобили для военных так и не приобрели. По данным стороны обвинения, собранные средства мужчина перечислил на свой счет, часть снял наличными и потратил на личные нужды.

Кроме того, в августе 2024 года он получил еще 400 тыс. грн непосредственно от двух военнослужащих якобы для закупки транспорта для нужд Сил обороны. Эти средства также были использованы не по назначению.

Сумма убытков

Общая сумма ущерба, о которой говорится в обвинительном акте, составляет более 1,1 млн грн.