Расхитили 11 млн грн на закупках генераторов для ВСУ: разоблачены чиновники, - СБУ

Раскрыта схема, по которой чиновники присвоили 11 млн грн оборонных средств в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, в течение 2022 года они растратили 11 млн грн на закупках генераторов для ВСУ.

"К махинации причастны командир воинской части и его заместитель, а также двое директоров компаний-подрядчиков.

Как установило расследование, командование режимного объекта заключило контракты с аффилированными предприятиями на закупку генераторов по искусственно завышенным ценам, а "разницу" распределило между собой.

Речь идет об оптовых партиях установок на общую сумму более 400 млн грн, которые предназначались для обеспечения автономного электропитания украинских войск на передовой", — говорится в сообщении.

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Экспертиза подтвердила, что фигуранты присвоили бюджетные средства.

Известно, что генераторы оказались не готовыми к использованию по назначению: для их запуска требуется смазка, которая не была закуплена в соответствии с заключенными договорами.

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В настоящее время двум военным чиновникам и их сообщникам-предпринимателям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

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