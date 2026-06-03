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Новости Хищение средств
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Расхитили 11 млн грн на закупках генераторов для ВСУ: разоблачены чиновники, - СБУ

Чиновники растратили 11 млн грн на генераторах

Раскрыта схема, по которой чиновники присвоили 11 млн грн оборонных средств в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, в течение 2022 года они растратили 11 млн грн на закупках генераторов для ВСУ.

"К махинации причастны командир воинской части и его заместитель, а также двое директоров компаний-подрядчиков.

Как установило расследование, командование режимного объекта заключило контракты с аффилированными предприятиями на закупку генераторов по искусственно завышенным ценам, а "разницу" распределило между собой.

Речь идет об оптовых партиях установок на общую сумму более 400 млн грн, которые предназначались для обеспечения автономного электропитания украинских войск на передовой", — говорится в сообщении.

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Экспертиза подтвердила, что фигуранты присвоили бюджетные средства.

Известно, что генераторы оказались не готовыми к использованию по назначению: для их запуска требуется смазка, которая не была закуплена в соответствии с заключенными договорами.

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В настоящее время двум военным чиновникам и их сообщникам-предпринимателям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности. 

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Автор: 

СБУ (20733) хищения (237) генератор (100) Черниговская область (1588)
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Було б дивно шоб не розікрали
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03.06.2026 16:14 Ответить
Посадовці і щоб не розікрали, дивно.
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03.06.2026 16:18 Ответить
Погано що таким руки не відрубують. 100% крали б на багато менше.
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03.06.2026 16:55 Ответить
Все як завжди, а -ля пошук японських шпигунів в 1937 році під радісни крики натовпу. Багато порожніх обвинувачень, але з доказів - тільки експертиза ціни, видно з тексту Різниця в вартості - 11 млн на 400 млн грн закупівлі, а це менше 3%, легко пояснюється поганими для постачальника умовами оплати. З урахуванням того, що держава розраховується постоплатою, і не одразу, там об'єктивно могло бути і не 3, а 13 % різниці в ціні у порівнянні з ринком. Але піпл схаває, винуватці ж є.
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03.06.2026 17:01 Ответить
Кожна вкрадена зараз гривня - украдена в армії та обороні. Усіх корупціонерів і мародерів треба судити як державних зрадників.
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03.06.2026 17:15 Ответить
Обвинувачувати будуть прокурори-інваліди а судити буде Крупа. Країна згнила.
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03.06.2026 18:02 Ответить
 
 