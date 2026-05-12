Чиновники Белоцерковского горсовета переплатили более 5 млн грн на закупку генераторов для критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В Киевской области полицейские раскрыли схему растраты 5,3 млн грн при закупке дизельных генераторов для критически важной инфраструктуры.

Злоупотребления при закупке дизель-генераторных установок

Чиновников Белоцерковского городского совета и представителей коммерческих структур подозревают в присвоении бюджетных средств при закупке дизель-генераторных установок для канализационных очистных сооружений в период военного положения.







Что установило следствие?

Как отмечается, в 2024 году для обеспечения работы канализационных очистных сооружений города были приобретены две дизель-генераторные установки. При этом ожидаемая стоимость закупки формировалась на основании искусственно созданных коммерческих предложений, а технические требования тендера были прописаны под конкретную модель генераторов и конкретного поставщика.

Установлено, что фактическая стоимость импортированных генераторов была существенно ниже суммы, уплаченной из местного бюджета. По выводам следствия, убытки территориальной громаде составили более 5,3 млн грн.

Подозрение