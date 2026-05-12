Чиновники Белоцерковского горсовета переплатили более 5 млн грн на закупку генераторов для критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В Киевской области полицейские раскрыли схему растраты 5,3 млн грн при закупке дизельных генераторов для критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Злоупотребления при закупке дизель-генераторных установок

Чиновников Белоцерковского городского совета и представителей коммерческих структур подозревают в присвоении бюджетных средств при закупке дизель-генераторных установок для канализационных очистных сооружений в период военного положения.

злоупотребления на генераторах

Что установило следствие?

Как отмечается, в 2024 году для обеспечения работы канализационных очистных сооружений города были приобретены две дизель-генераторные установки. При этом ожидаемая стоимость закупки формировалась на основании искусственно созданных коммерческих предложений, а технические требования тендера были прописаны под конкретную модель генераторов и конкретного поставщика.

Установлено, что фактическая стоимость импортированных генераторов была существенно ниже суммы, уплаченной из местного бюджета. По выводам следствия, убытки территориальной громаде составили более 5,3 млн грн.

Подозрение

  • Кроме того, правоохранители задокументировали финансовые операции по легализации части средств, полученных преступным путем.
  • Деньги перечислялись на счета предприятий и физических лиц-предпринимателей под видом оплаты фиктивных услуг и безвозвратной финансовой помощи.
  • В настоящее время директору общества сообщено оподозрении.

ОЗУ в органах влади на Київщині, під час московської війни в Україні, свідомо завдало шкоди обороноздатності України, на суму вкрадених млн гривень!! Працювали на користь ворога з московії, як і кабміндічі з єрмаком!!
12.05.2026 11:08 Ответить
Біла Церка давно прогнила! Одна тюрма чого варта. Може "хтось" нарешті здогадається поставити там глушилку мобільного звязку бо їх тюремний колл-центр вже обідрав всю Україну...
12.05.2026 11:17 Ответить
Країна мрій любителів держбюджету і його доїня.
12.05.2026 11:19 Ответить
Можна писати в технічній документації до предмета закупівлі конкретного виробника продукції, але додавати - або еквівалент.
12.05.2026 11:24 Ответить
Злочинні дії міської влади Білоцерківської- «все це спровоковано публічним тиском, - адвокат Фомін» (С) ….
12.05.2026 11:25 Ответить
 
 