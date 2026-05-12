Чиновники Белоцерковского горсовета переплатили более 5 млн грн на закупку генераторов для критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж
В Киевской области полицейские раскрыли схему растраты 5,3 млн грн при закупке дизельных генераторов для критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
Злоупотребления при закупке дизель-генераторных установок
Чиновников Белоцерковского городского совета и представителей коммерческих структур подозревают в присвоении бюджетных средств при закупке дизель-генераторных установок для канализационных очистных сооружений в период военного положения.
Что установило следствие?
Как отмечается, в 2024 году для обеспечения работы канализационных очистных сооружений города были приобретены две дизель-генераторные установки. При этом ожидаемая стоимость закупки формировалась на основании искусственно созданных коммерческих предложений, а технические требования тендера были прописаны под конкретную модель генераторов и конкретного поставщика.
Установлено, что фактическая стоимость импортированных генераторов была существенно ниже суммы, уплаченной из местного бюджета. По выводам следствия, убытки территориальной громаде составили более 5,3 млн грн.
Подозрение
- Кроме того, правоохранители задокументировали финансовые операции по легализации части средств, полученных преступным путем.
- Деньги перечислялись на счета предприятий и физических лиц-предпринимателей под видом оплаты фиктивных услуг и безвозвратной финансовой помощи.
- В настоящее время директору общества сообщено оподозрении.
