Хищение 47 миллионов гривен на освещение для военных: разоблачен экс-чиновник КЭУ в Одессе и Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Департамент стратегических расследований Нацполиции совместно с Бюро экономической безопасности Украины раскрыл масштабную коррупционную схему, нанесшую ущерб государственному бюджету на сумму более 46,7 миллиона гривен.

Бывший руководитель Одесского квартирно-эксплуатационного управления, который впоследствии возглавил аналогичную структуру в Киеве, вместе с директором частного общества организовал механизм искусственного завышения стоимости электроэнергии, сообщает Цензор.НЕТ.

Дельцы заключали дополнительные соглашения к действующим контрактам, необоснованно увеличивая цену за киловатт. Свои действия они маскировали под якобы "рыночные колебания", хотя реальных оснований для пересмотра цены не было.

Схему фигурант внедрил еще во время работы в Одессе, а после перевода в столицу продолжил заниматься махинациями на новой должности.

Экспертиза подтвердила сумму убытков в 46,7 миллиона гривен. В настоящее время бывшему чиновнику и подрядчику объявлены подозрения по статьям:

Небрежное отношение к военной службе;

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сегодняшний день правоохранители уже обеспечили возмещение 17,3 миллиона гривен в госбюджет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.









