РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости Фото Растрата бюджетных средств Присвоение бюджетных средств
911 5

Хищение 47 миллионов гривен на освещение для военных: разоблачен экс-чиновник КЭУ в Одессе и Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Департамент стратегических расследований Нацполиции совместно с Бюро экономической безопасности Украины раскрыл масштабную коррупционную схему, нанесшую ущерб государственному бюджету на сумму более 46,7 миллиона гривен.

Бывший руководитель Одесского квартирно-эксплуатационного управления, который впоследствии возглавил аналогичную структуру в Киеве, вместе с директором частного общества организовал механизм искусственного завышения стоимости электроэнергии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Дельцы заключали дополнительные соглашения к действующим контрактам, необоснованно увеличивая цену за киловатт. Свои действия они маскировали под якобы "рыночные колебания", хотя реальных оснований для пересмотра цены не было.

Схему фигурант внедрил еще во время работы в Одессе, а после перевода в столицу продолжил заниматься махинациями на новой должности.

Экспертиза подтвердила сумму убытков в 46,7 миллиона гривен. В настоящее время бывшему чиновнику и подрядчику объявлены подозрения по статьям:

  • Небрежное отношение к военной службе;

  • Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На сегодняшний день правоохранители уже обеспечили возмещение 17,3 миллиона гривен в госбюджет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

полиция
полиция
полиция
полиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепу-предателю Мураеву сообщили о новом подозрении, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Киев (26269) Одесса (8111) Одесская область (4303) Нацполиция (16895) Бюро экономической безопасности (285) Офис Генпрокурора (3086) Одесский район (591)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми будемо красти мільйонами а ви донатьте!
показать весь комментарий
11.05.2026 12:43 Ответить
Може зразу на їхні рахунки донатити? Щоб не витрачати час на різні махінації.
Результат буде все одно один і той же.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:48 Ответить
Зробіть єдиний тариф і зникне можливість ним маніпулювати.
показать весь комментарий
11.05.2026 12:50 Ответить
47 мільйонів і івсьо??? Це, що блдям на капронові стрінги?
Сумно. Мало вкрав цей мальчік в трусиках. А так старався бути схожим на міндічя чи хоч на воєнкома борисова.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:52 Ответить
цікаво, якщо сплюсувати всі розкрадання за рік, яка сума вийде? і де вона 7
показать весь комментарий
11.05.2026 15:22 Ответить
 
 