Хищение 47 миллионов гривен на освещение для военных: разоблачен экс-чиновник КЭУ в Одессе и Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Департамент стратегических расследований Нацполиции совместно с Бюро экономической безопасности Украины раскрыл масштабную коррупционную схему, нанесшую ущерб государственному бюджету на сумму более 46,7 миллиона гривен.
Бывший руководитель Одесского квартирно-эксплуатационного управления, который впоследствии возглавил аналогичную структуру в Киеве, вместе с директором частного общества организовал механизм искусственного завышения стоимости электроэнергии, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Дельцы заключали дополнительные соглашения к действующим контрактам, необоснованно увеличивая цену за киловатт. Свои действия они маскировали под якобы "рыночные колебания", хотя реальных оснований для пересмотра цены не было.
Схему фигурант внедрил еще во время работы в Одессе, а после перевода в столицу продолжил заниматься махинациями на новой должности.
Экспертиза подтвердила сумму убытков в 46,7 миллиона гривен. В настоящее время бывшему чиновнику и подрядчику объявлены подозрения по статьям:
-
Небрежное отношение к военной службе;
-
Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На сегодняшний день правоохранители уже обеспечили возмещение 17,3 миллиона гривен в госбюджет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.
Результат буде все одно один і той же.
Сумно. Мало вкрав цей мальчік в трусиках. А так старався бути схожим на міндічя чи хоч на воєнкома борисова.