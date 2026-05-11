Розкрадання 47 мільйонів гривень на світлі для військових: викрито експосадовця КЕУ в Одесі та Києві. ФОТОрепортаж

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Бюро економічної безпеки України викрили масштабну корупційну схему, що завдала збитків державному бюджету на суму понад 46,7 мільйона гривень.

Колишній керівник Одеського квартирно-експлуатаційного управління, який згодом очолив аналогічну структуру в Києві, разом із директором приватного товариства організував механізм штучного завищення вартості електроенергії, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Ділки укладали додаткові угоди до чинних контрактів, необґрунтовано збільшуючи ціну за кіловат. Свої дії вони маскували під нібито "ринкові коливання", хоча реальних підстав для перегляду ціни не було.

Схему фігурант запровадив ще під час роботи в Одесі, а після переведення до столиці продовжив займатися махінаціями на новій посаді.

Експертиза підтвердила суму збитків у 46,7 мільйона гривень.. Наразі колишньому посадовцю та підряднику оголошено підозри за статтями:

  • Недбале ставлення до військової служби;

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На сьогодні правоохоронці вже забезпечили відшкодування 17,3 мільйона гривень. до держбюджету. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

поліція
Ми будемо красти мільйонами а ви донатьте!
11.05.2026 12:43 Відповісти
Може зразу на їхні рахунки донатити? Щоб не витрачати час на різні махінації.
Результат буде все одно один і той же.
11.05.2026 12:48 Відповісти
Зробіть єдиний тариф і зникне можливість ним маніпулювати.
11.05.2026 12:50 Відповісти
47 мільйонів і івсьо??? Це, що блдям на капронові стрінги?
Сумно. Мало вкрав цей мальчік в трусиках. А так старався бути схожим на міндічя чи хоч на воєнкома борисова.
11.05.2026 14:52 Відповісти
цікаво, якщо сплюсувати всі розкрадання за рік, яка сума вийде? і де вона 7
11.05.2026 15:22 Відповісти
 
 