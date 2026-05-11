Екснардепу-зраднику Мураєву повідомили про нову підозру, - Офіс Генпрокурора
Колишньому нардепу, який наразі переховується за кордоном та вже обвинувачується у держзраді, повідомлено про нову підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Що відомо?
"Проросійський політик продовжував публічно просувати наративи держави-агресора: заперечував збройну агресію рф проти України, виправдовував її та намагався подати війну як нібито "внутрішній громадянський конфлікт".
Йдеться про його інтерв’ю одному з YouTube-каналів у січні 2025 року. Під час розмови екснардеп заявив, що його "батьківщина — СРСР", а війну в Україні назвав "громадянською". Він стверджував, що між собою нібито воюють громадяни однієї країни.
За версією слідства, у цьому ж інтерв’ю політик намагався зняти відповідальність з росії за початок війни та перекласти її на Україну. Зокрема, заявляв, що державу-агресора нібито "втягнули у цю війну"", - йдеться в повідомленні.
Схожі тези він також поширював у своєму Telegram-каналі. Там він стверджував, що Україну нібито втягнули у війну "зовнішні сили", при цьому уникав оцінки дій рф, яка окупувала частину українських територій та у лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.
Згідно з висновком експерта, у висловлюваннях політика містяться ознаки виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.
Дії екснардепа кваліфіковано за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.
За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Євгенія Мураєва.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгенія Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.
- У липні 2023 року екснардепу Мураєву СБУ повідомила про підозру в державній зраді.
А десь в 2016-му - це було, мертвечук почав скуповувати телеканали: викупив захарченковий 112-тий, у Димінського ЗІК, інвестував в мураєвський нюсван, тощо...
Але от яка проблема: якщо інші названі анали влада так чи інакше закрила - то Г+Г так і досі на паях належить сім'ї мертвечука...
Стісняюсь спитать: а за яким кордоном наразі переховується колишній нардеп - за східним чи західним?
Інше питання, що на півночі такий-сякий кордон ще зберігається...
А ще цікавіше,що всі вони працювали на рашу під патронатом зєленського!
СоУпадєніє?!! І ким виявиться оточеня зє,і сам зє з часом?!