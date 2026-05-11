Екснардепу-зраднику Мураєву повідомили про нову підозру, - Офіс Генпрокурора

Колишньому нардепу, який наразі переховується за кордоном та вже обвинувачується у держзраді, повідомлено про нову підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Проросійський політик продовжував публічно просувати наративи держави-агресора: заперечував збройну агресію рф проти України, виправдовував її та намагався подати війну як нібито "внутрішній громадянський конфлікт".

Йдеться про його інтерв’ю одному з YouTube-каналів у січні 2025 року. Під час розмови екснардеп заявив, що його "батьківщина — СРСР", а війну в Україні назвав "громадянською". Він стверджував, що між собою нібито воюють громадяни однієї країни.

За версією слідства, у цьому ж інтерв’ю політик намагався зняти відповідальність з росії за початок війни та перекласти її на Україну. Зокрема, заявляв, що державу-агресора нібито "втягнули у цю війну"", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Поширював російську пропаганду: ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва Назарову повідомлено про підозру, - СБУ

Схожі тези він також поширював у своєму Telegram-каналі. Там він стверджував, що Україну нібито втягнули у війну "зовнішні сили", при цьому уникав оцінки дій рф, яка окупувала частину українських територій та у лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

Згідно з висновком експерта, у висловлюваннях політика містяться ознаки виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.

Дії екснардепа кваліфіковано за ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Євгенія Мураєва.

Читайте: Затримано 5 проросійських агітаторів на Київщині та Прикарпатті: серед них однопартієць екснардепа-зрадника Мураєва, - СБУ

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгенія Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

У липні 2023 року екснардепу Мураєву СБУ повідомила про підозру в державній зраді.

Читайте: Уряд РФ скасував санкції проти екснардепа Мураєва, - росЗМІ