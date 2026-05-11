Екснардепу-зраднику Мураєву повідомили про нову підозру, - Офіс Генпрокурора

Справа Мураєва: екснардепу повідомили про нову підозру

Колишньому нардепу, який наразі переховується за кордоном та вже обвинувачується у держзраді, повідомлено про нову підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Що відомо?

"Проросійський політик продовжував публічно просувати наративи держави-агресора: заперечував збройну агресію рф проти України, виправдовував її та намагався подати війну як нібито "внутрішній громадянський конфлікт".

Йдеться про його інтерв’ю одному з YouTube-каналів у січні 2025 року. Під час розмови екснардеп заявив, що його "батьківщина — СРСР", а війну в Україні назвав "громадянською". Він стверджував, що між собою нібито воюють громадяни однієї країни.

За версією слідства, у цьому ж інтерв’ю політик намагався зняти відповідальність з росії за початок війни та перекласти її на Україну. Зокрема, заявляв, що державу-агресора нібито "втягнули у цю війну"", - йдеться в повідомленні.

Схожі тези він також поширював у своєму Telegram-каналі. Там він стверджував, що Україну нібито втягнули у війну "зовнішні сили", при цьому уникав оцінки дій рф, яка окупувала частину українських територій та у лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

Згідно з висновком експерта, у висловлюваннях політика містяться ознаки виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.

Дії екснардепа кваліфіковано за  ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Євгенія Мураєва.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгенія Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.
  • У липні 2023 року екснардепу Мураєву СБУ повідомила про підозру в державній зраді.

Автор: 

Мураєв Євгеній (149) підозра (987) Офіс Генпрокурора (3862)
Топ коментарі
На держзраду він напрацював ще тоді, коли постійно знаходився в Україні...
11.05.2026 12:09 Відповісти
та да цілодобово з 2014 го року медведчуковські канали вели антиукраїнську пропаганду і все було ок. тільки 2021м наважилися закрити цю муйню. кому кацапстан платив щоб це все працювало?
11.05.2026 12:15 Відповісти
Пам'ятаю, як при Порошенко зібрались тільки придавити риговсько-мєдведчуківські канали, і який галас підняли про "наступ на свободу слова"!
11.05.2026 12:22 Відповісти
Пам'ятаю істерику, коли Порошенко вирішив заборони паРашкінске лайно "онокласники" і ВК...Медведчуковські канали разом з Бенею топили проти Пороха з 2017 року...
11.05.2026 12:27 Відповісти
Хто конкретно підняв ? Де підняли галас ?
11.05.2026 14:01 Відповісти
Вата. У ватопомийках.
11.05.2026 14:44 Відповісти
ну в 2014-му був тільки один мертвечуківський анал - Г+Г. Він, щоправда, був на паях з бенею....
А десь в 2016-му - це було, мертвечук почав скуповувати телеканали: викупив захарченковий 112-тий, у Димінського ЗІК, інвестував в мураєвський нюсван, тощо...

Але от яка проблема: якщо інші названі анали влада так чи інакше закрила - то Г+Г так і досі на паях належить сім'ї мертвечука...
11.05.2026 13:15 Відповісти
От тільки до приходу Блазня, медведчуківські канали чомусь тримались певних рамок у своїй антидержавній риториці...
11.05.2026 20:00 Відповісти
і це правда. Навіть Портнова в Україні тоді не було. А потім - він саме на аналах мертвечука розперезався.
11.05.2026 20:35 Відповісти
Пам'ятаю як один свободівець з сіндорим хронічного "аби не Порошенко" подзвонив мені в ті часи в стані повного ********* від новин... Але щоб визнати помилку, то ні в якому разі!
11.05.2026 21:10 Відповісти
шухріч вже не зрадник, патріот? а де підозри зєлупі, бакланову, дєрьмаку, чєбурєку, тварожнікаву?
11.05.2026 12:18 Відповісти
Кстати старший сын шуфрича где то на юге воюет вроде как дронщиком.Это к слову о том ,что сыночки депутатов даже и таких одиозных тоже на фронте.Предвкушаю как сейчас ухылесы местные возбудятся и начнут нагнетать ,что мол он там лишь для виду в тылу шарится или на месяц -другой поехал,чтобы убд получить иди еще что то выдумают,😁
11.05.2026 12:41 Відповісти
Боряться з тими зрадниками, які втекли вже. Тих, які не встигли, відпускають з в'язниці.
11.05.2026 12:32 Відповісти
"Колишньому нардепу, який наразі переховується за кордоном..." Джерело: https://censor.net/ua/n4002520
Стісняюсь спитать: а за яким кордоном наразі переховується колишній нардеп - за східним чи західним?
11.05.2026 12:34 Відповісти
справді, на сході в нас кордону нема, є фронт.
Інше питання, що на півночі такий-сякий кордон ще зберігається...
11.05.2026 13:18 Відповісти
Звісно, я маю на увазі т.зв. "міжнародно визнані" кордони. Бо дійсно не знаю, де він (колишній нардеп) знаходиться - у ростові чи Відні.
11.05.2026 14:16 Відповісти
А чому так довго чекали?
11.05.2026 12:47 Відповісти
Засуньте ці підозри собі у дупу. Ніхто з цих з підозрами ніколи не повернеться в Україну. І ніхто і пальцем не ворухне далі цієї підозри. Підозр тисячі... результатів НУЛЬ! Для них підозра повинна бути ОДНА!!! Як для незабутнього КІВИ!!! Всі ці мураєви.. симоненки... арестовичі ..козаки та королевські разом з льовочкиними ..кузьміними та рабіновичами повинні просто бути ліквідовані. Тільки жах за своє життя заткне смердячі пащі цим виродкам. А саме страшне..що крім цих відкритих ворогів у владі не менш скритих... Які мовчать... але гадять у рази більше. І тут ніяких підозр ....
11.05.2026 13:07 Відповісти
Что мешает самоорганизации... Кто то легально устанавливает наблюдение, кто то полулегально сжигает дом, кто то отвозит в лес, если человек с средствами, машины иногда заезжают на тротуары для тех у кого их нет
11.05.2026 14:13 Відповісти
Ви знаєте..колись медійнику-розвіднику Буданову поставили питання.... На початку війни... Чому наші специ не знищують командирів та штурманів Ту-95МС..які тоді вільно літали і пуляли ракети кожен тиждень... Цей льотний склад ходить за своїми червяками у дитячі садочки...школи... їздитьь у відпустка... пьє горілку у гаражах.... І ????? Їх не так багато...вони ексклюзивної підготовки....І????? Ніхто навіть пальцем не рухнув!!! А тут так само... Відомо..де живуть..що роблять..куди їздять... І НІЧОГО!!!! А може тому...що зачитувачі піДозр самі скоро будуть поруч з мураєвими..симоненками та арестовичами!? Досвід МОССАДу для нащих..пустий звук!
11.05.2026 17:26 Відповісти
стесняюсь полюбопытствовать, а Бойко пророссийский политик или это другое?
11.05.2026 13:16 Відповісти
поки не втік - то проукраїнський
11.05.2026 16:53 Відповісти
Где он живёт и куда смотрит местная диаспора?
11.05.2026 14:07 Відповісти
Чому ВСІ,хто проти Пороха, і за зє,з часом виявяються зрадниками,колаборантами,і навіть займають високі пости на расєє(агент "жму руку")?
А ще цікавіше,що всі вони працювали на рашу під патронатом зєленського!
СоУпадєніє?!! І ким виявиться оточеня зє,і сам зє з часом?!
11.05.2026 15:33 Відповісти
Цю падаль уже давно треба "задронить"
11.05.2026 18:22 Відповісти
 
 