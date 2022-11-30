Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) обшуки відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Зазначається, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.





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Співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії, повідомили в СБУ.

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