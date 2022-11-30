Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ. ФОТО
Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
В рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) обшуки відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.
Зазначається, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.
Співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.
Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.
Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії, повідомили в СБУ.
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Цікаво, яка ймовірність того, що з 24 лютого там зберіглося хоч щось важливе!
Не кажучи вже про мураєва та його посібників!
Бувший = колишній.
Фільм "Колись в Америці" (Однажды в Америке"). А якась руцкоязична фуфайка тоді (фільм старий), як побачила україномовну афішу на кінотеатрі, розтринділася, що це кіно про наркоманів. Бо подумала, що назва від слова "колотися".
Говоріть як хочете, "колись одна мова була" це не значить що "бьівшая" мова була загальною. але на рахунок санскриту дуже цікаво все... той же Місць тільки в нас назву має... Про Лею Фатту щось чули від предків? Чи навіть про "червоне сонечко" не чули?... мова - це ген соціуму, здебільшого через часову ідентифікацію себе в часі та просторі... Ленін як до влади що змінив у москалів? Назву та правопис, а "членкиня" - це навіщо? доки соціум приймає олігархат свій об'єм існування - доки й буде "переварення" слов'янства на помиї для "1984"... "15 млн" як гадаєте Тетчер про Україну чи СССР говорила? Скільки друзів ви вже похоронили? Чим простіше ми оцінуємо причинно-наслідкові зв'язки подій тим простіше нав'язати геббельску локшину... саме тому слабкі наші нащадки дати відсіч паразиту... "мрії" та нераціональне мислення - це також до "1984"... Всього вам найкращого та не втрачаємо національного надбання. загальгна мова слов'ян - це значний скарб.
а коли перед самою війною писала до Миколаївського соll centra , чому по всьому місту бигборди цієї гніди, відповіді не було
довбні зелені
агенти й далі у ВР,у лаврах,оборонних підприємствах....нема худа без добра....
Обшуки у Мураєва, який давно втік - приємна новина, але навряд чи це посилить обороноздатність Більш небезпечними є кроти на посадах про яких розповідав у ефірі Бутусов Виявлення таких кротів у владі дуже на часу, активно вплине на нашу обороноздатність Про це говорив на Прямому