УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5228 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
11 418 39

Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) обшуки відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

Зазначається, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ 01

Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ 02
Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ 03

Читайте також: Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цого діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зарада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України.

Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ 04

Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ 05

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії, повідомили в СБУ.

Читайте також: Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв

Автор: 

СБУ (13056) Мураєв Євгеній (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
И где хоть один арестованный ? Кому нужна эта движуха-показуха без арестов? Короче" "Сваты" от СБУ
показати весь коментар
30.11.2022 16:53 Відповісти
+15
Тупое региональное существо .
показати весь коментар
30.11.2022 16:48 Відповісти
+9
Да ви що!
Цікаво, яка ймовірність того, що з 24 лютого там зберіглося хоч щось важливе!
Не кажучи вже про мураєва та його посібників!
показати весь коментар
30.11.2022 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупое региональное существо .
показати весь коментар
30.11.2022 16:48 Відповісти
і русскоє прі том.
показати весь коментар
30.11.2022 16:52 Відповісти
Та яке руське ?! Воно азіопське.
показати весь коментар
30.11.2022 16:56 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/rusticus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rusticus букв. - «деревенский» ← https://ru.wiktionary.org/wiki/rus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rus «деревня; простой, грубый, неотёсанный»
показати весь коментар
30.11.2022 17:33 Відповісти
Да ви що!
Цікаво, яка ймовірність того, що з 24 лютого там зберіглося хоч щось важливе!
Не кажучи вже про мураєва та його посібників!
показати весь коментар
30.11.2022 16:52 Відповісти
И где хоть один арестованный ? Кому нужна эта движуха-показуха без арестов? Короче" "Сваты" от СБУ
показати весь коментар
30.11.2022 16:53 Відповісти
Бужанський "в законє". Не чіпають.
показати весь коментар
30.11.2022 16:58 Відповісти
Бувший лідер СДПУ(о) Мєртвєчук наприклад, був заарештований Насіров ще...Нє. Насіров це переслідування опозиції
показати весь коментар
30.11.2022 17:03 Відповісти
А еще Тимошенко сидела в тюрьме. Причем тут Медведчук, Насиров к сегодняшней акции СБУ? С вас защитник зеленой плесени так себе. Кстати. Расскажите чем Бакланов три года занимался? И где он сейчас, этот дружок с детства?
показати весь коментар
30.11.2022 17:16 Відповісти
Я нє защіщаю зєльоную плєсєнь. Ви спитали - гдє хоть адін арєстований. Я відповідаю - Мєдвєдчук
показати весь коментар
30.11.2022 17:21 Відповісти
нема за що поговорити? Уточнюю питання: які наслідки сьогоденних заходів???
показати весь коментар
30.11.2022 17:27 Відповісти
В порівнянні з якими? Зараз дії СБУ ви називаєте показухою. В які часи вона діяла краще? без показухи ..з арештами ...
показати весь коментар
30.11.2022 17:39 Відповісти


Бувший = колишній.
показати весь коментар
30.11.2022 17:20 Відповісти
Колишній чоловік, колишня квартира. Бувший регіонал, бувший в користуванні
показати весь коментар
30.11.2022 17:25 Відповісти
це староруське від "бути" в минулому часі. А що значить "колишній" тобто "вже не колишить"? Таких прикладів багато - саме задопомогою них 5+ народів слов'янських коренів розуміються між собою.
показати весь коментар
01.12.2022 15:44 Відповісти
"Колишній", - від слова "колись".
Фільм "Колись в Америці" (Однажды в Америке"). А якась руцкоязична фуфайка тоді (фільм старий), як побачила україномовну афішу на кінотеатрі, розтринділася, що це кіно про наркоманів. Бо подумала, що назва від слова "колотися".
показати весь коментар
01.12.2022 16:36 Відповісти
"колись" не описує факт буття чи інший стан притаманний зв'язку за змістом.
Говоріть як хочете, "колись одна мова була" це не значить що "бьівшая" мова була загальною. але на рахунок санскриту дуже цікаво все... той же Місць тільки в нас назву має... Про Лею Фатту щось чули від предків? Чи навіть про "червоне сонечко" не чули?... мова - це ген соціуму, здебільшого через часову ідентифікацію себе в часі та просторі... Ленін як до влади що змінив у москалів? Назву та правопис, а "членкиня" - це навіщо? доки соціум приймає олігархат свій об'єм існування - доки й буде "переварення" слов'янства на помиї для "1984"... "15 млн" як гадаєте Тетчер про Україну чи СССР говорила? Скільки друзів ви вже похоронили? Чим простіше ми оцінуємо причинно-наслідкові зв'язки подій тим простіше нав'язати геббельску локшину... саме тому слабкі наші нащадки дати відсіч паразиту... "мрії" та нераціональне мислення - це також до "1984"... Всього вам найкращого та не втрачаємо національного надбання. загальгна мова слов'ян - це значний скарб.
показати весь коментар
01.12.2022 17:01 Відповісти
******* *********
показати весь коментар
30.11.2022 16:53 Відповісти
та ти шо!!!
а коли перед самою війною писала до Миколаївського соll centra , чому по всьому місту бигборди цієї гніди, відповіді не було
довбні зелені
показати весь коментар
30.11.2022 17:20 Відповісти
Якби не війна,то сиділи б оці прорашистські
агенти й далі у ВР,у лаврах,оборонних підприємствах....нема худа без добра....
показати весь коментар
30.11.2022 17:22 Відповісти
Шоу 95кв, девять місяців війни, показують що працюють
показати весь коментар
30.11.2022 17:24 Відповісти
дааа, это чучело тщательно готовилось к референдуму
показати весь коментар
30.11.2022 17:24 Відповісти
Олександр Бригинець



Обшуки у Мураєва, який давно втік - приємна новина, але навряд чи це посилить обороноздатність Більш небезпечними є кроти на посадах про яких розповідав у ефірі Бутусов Виявлення таких кротів у владі дуже на часу, активно вплине на нашу обороноздатність Про це говорив на Прямому

показати весь коментар
30.11.2022 17:46 Відповісти
Мураева -замуровать, абдрыстовича -абдрыстать, ахрению-атхреначить, таке рішення суду повинно бути.
показати весь коментар
30.11.2022 17:52 Відповісти
Тобто та худоба московська готувалася до збройного перевороту та планувала захоплення влади (наявність зброї), і що на це відповість 95 квартал? Так жеже дружили... Чи знов ОП скумбрію по 8 буде продавати?
показати весь коментар
30.11.2022 18:24 Відповісти
Какая гнусь єтот мураев! И голосок мерзкий. Только с зелиним может сравниться
показати весь коментар
30.11.2022 18:31 Відповісти
не прошло и полгода дешевый пиар как и по обыскам в лавре всех предупредили чуть накопали для отвода глаз и всюду мыльная оперета
показати весь коментар
30.11.2022 18:37 Відповісти
а когда оно сидело со своими партийцами в Раде, никого это не волновало?
показати весь коментар
30.11.2022 20:10 Відповісти
Вже всі забули, однак я нагадаю, що весь бізнес мураєва був куплений слугами народу (вже після початку повномасштабної війни). Ну а фото, де цілуються перед ефіром арістович і мураєв я думаю вже зараз ніхто не пригадає, однак вони є у мережі.
показати весь коментар
30.11.2022 20:36 Відповісти
Ну, так Арестович якраз окучує мураєвський електорат і просуває ті ж наративи.
показати весь коментар
01.12.2022 13:15 Відповісти
Этот чукча ещё живой?🦍обезьяна тупая 🦍и носит же Земля подобных Шариковых...🦍
показати весь коментар
01.12.2022 12:49 Відповісти
и это та **** которая на тв к нам обращалась-дорогие УКРАИНЦЫ. поцмать в Австрии и в расход ватного ******......................................................
показати весь коментар
01.12.2022 13:26 Відповісти
один минус,много шума......
показати весь коментар
01.12.2022 13:36 Відповісти
Овва , мабуть шось сталося, що пійшли на такий крок...
показати весь коментар
01.12.2022 14:22 Відповісти
Прокацапська гнида!
показати весь коментар
01.12.2022 16:52 Відповісти
А куди він втік? Вони й цього не знають. Пінкертони ху@ві.
показати весь коментар
25.07.2023 09:56 Відповісти
 
 