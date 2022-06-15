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Новини Політика України
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заборона (955) партія (288) Мураєв (130) ЧЕСНО (98)

Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

мураєв

Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня заборонив партію "Наші", яку Мін’юст вважає проросійською.

Про це повідомляє рух "Чесно" із посиланням на представницю Мін'юсту, яка була присутня на засіданні, інформує Цензор.НЕТ.

Очільником цієї партії є екснардеп Євгеній Мураєв.

Це вже четверта заборонена проросійська партія і сьогодні суд розглядатиме справи по ще 4 партіях, зокрема справи щодо партій Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

Майно партії НАШІ та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Услід за ОПЗЖ суд заборонив проросійську партію "Соціалісти", - ЧЕСНО. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
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14.06.2022 11:27
+18
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14.06.2022 11:15
+16
ха, партію заборонити це мало, треба ще заборонити і мураєва і всіх його посіпак, всіх шльох мураєвських, що на марафоні зараз, о диво, на владу працюють. Що, не було нормальних журналістів, крім цих шмар?
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14.06.2022 11:20
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Они уже сделали свое дело, поздно всрались, времени не было, надо было Пороха на нары заколотить
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14.06.2022 11:11 Відповісти
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14.06.2022 11:27 Відповісти
Почему только двое?
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14.06.2022 11:41 Відповісти
Це офіційно двоє.....а так...ех
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14.06.2022 11:45 Відповісти
Ніхто нікуди не переходив,вони завжди були на боці імперських шовіністів!!))
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14.06.2022 11:52 Відповісти
Троє
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14.06.2022 12:12 Відповісти
ну перший - зе, а другий хто?
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14.06.2022 19:49 Відповісти
На жаль нема суда який спроможен заборонити ОП, це кубло кремлівських гнид!!)))
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14.06.2022 11:50 Відповісти
Вони переіменуються на "Їхні"
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14.06.2022 11:14 Відповісти
Лучше позже, чем никогда...
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14.06.2022 11:15 Відповісти
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14.06.2022 11:15 Відповісти
Аж тепер!... А що раніше робили, невже не знали, що він скільком дурням мізки засирає?
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14.06.2022 11:20 Відповісти
ха, партію заборонити це мало, треба ще заборонити і мураєва і всіх його посіпак, всіх шльох мураєвських, що на марафоні зараз, о диво, на владу працюють. Що, не було нормальних журналістів, крім цих шмар?
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14.06.2022 11:20 Відповісти
Хто военозабовязанного випустив з України?«Спокойно пересек границу 22 мая, на закарпатском пункте пропуска «Тиса». На автомобиле с госномером ка9849еа. Сейчас находится в Вене», -
Мураев не выплатил заработную плату сотрудникам своего телеканала «НАШ» перед тем, как отправить их «в вечный отпуск за свой счет»
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14.06.2022 11:21 Відповісти
В Вене? А почему не в любимой Костроме?🤔
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14.06.2022 11:28 Відповісти
деревня Вена находится не далеко от Костромы
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14.06.2022 11:43 Відповісти
переназвуться в "ваші" і далі будуть паскудити
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14.06.2022 11:25 Відповісти
ТК Печерский холм

угадайте, кого выберет гринпоц- баканова или дерьмака с его кандидатом?

Источники сообщают, что над главой СБУ Иваном Бакановым сильно сгустились тучи. Вполне возможна его скорая отставка. Увольнение главы СБУ Харьковской обл. Романа Дудина, и лишение званий генерала Наумова и экс-начальника СБУ Херсонской обл. Сергея Криворучко случились в рамках этого события. Дело вот в чем. Баканов Ермака не устраивал никогда, по крайне простой причине. Баканова в окружение Зеленского привел не Ермак. Баканов, Шефир и Мария Левченко это посление личности пришедшие с Зеленским во власть из студии "Квартал-95". Однако. Вся эта троица умудрилась благополучно ладить с Ермаком, насколько это вообще возможно. Но проблема в том, что Баканов возглавляет реальную силовую структуру, во главе котрой Ермак хотел бы видеть своего человека. Варианты замены Баканова Ермак рассматривал всегда. Случай выпал сам собой. Во-первых Зеленский в последнее время крайне недоволен генпрокурором Венедиктовой, которая еще до российского вторжения вдруг стала занудной законницей, сверяющей каждый свой шаг с Уголовным кодексом. Собственно, из-за пассивности Венедиктовой случился провал с судами над Порошенко. Во-вторых, Зеленский был взбешен тем, что 24 февраля, в день вторжения России, Баканов из здания на Владимирской испарился и не подавал признаков жизни в течении нескольких дней. Зеленского можно обвинять в чем угодно, но в день вторжения России из Киева он действительно не сбежал. Чего не скажешь о его окружении. Баканова несколько дней в Киеве не видел никто. Ермака тоже. Вообще, мы уже писали. Всю первую неделю после вторжения, страной по факту руководил главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Кабмин и Офис президента тогда просто легализовывали решения главкома и Генерального штаба, т е генералов Шапталы и Муженко. Однако с появлением в Киеве Ермака ситуация сразу изменилась. Ермак использовал недовольство Зеленского, чтобы предложить вариант. Венедиктову - в отставку, Баканова назначить генеральным прокурором, а во главе СБУ поставить советника Ермака Олега Татарова. Того самого. И все. Можно будет начинать крестовый поход против опозиции. Всей сразу. Однако. Баканова такая перспектива не на шутку испугала. В Генеральные прокуроры он категорически не хочет, слишком большая там отвественность. Если полностью кабинетный юрист Венедиктова испугалась открывшихся перспектив, что говорить о Баканове, который до весны 2019 г. в силовых ведомтсвах не служил ни единого дня? Баканов бросился доказывать своему старому другу Зеленскому свою незаменимость на посту руководителя СБУ. Так возникла запись Медведчука, где он обвиняя Порошенко, по сути сознается в совершении преступления. Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне. Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение. Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде. Баканову это тоже хорошего настроения не добавляет. А тут еще и арест генерала Наумова с крупной суммой денег случился в Сербии, известной своими симпатиями к России. Тот факт, что Наумов даже не попытался воспользоваться услугами украинского консула, прямо свидетельствует, он собирается платить за свободу информацией подаренной Москве. Сколько разного может рассказать бывший начальник отдела внутренней безопасности СБУ о проделках своего шефа Баканова и его друзей, догадаться не сложно. Пользуясь всем этим, Ермак снова и снова ставит вопрос об отставке Баканова с поста главы СБУ. Зеленский пока сопротивляется. Терять последнего своего человека в силовом блоке он просто по-человечески боится. После этой отставки зависимость Зеленского от Ермака станет абсолютной. Однако и Ермак не снижает требований.
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14.06.2022 11:55 Відповісти
Або в "І вашим, і нашим"
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14.06.2022 19:51 Відповісти
Восьмий, шостий ...
Это сквозная нумерация по Украине или он во Львове "Восьмий"?
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14.06.2022 11:26 Відповісти
Понял, сквозная

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14.06.2022 11:28 Відповісти
Треба було чекати на війну, щоб прибрати зрадників.
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14.06.2022 11:26 Відповісти
это MS DOS, только одно задачность, пока пороха не посадим вперед идти они не могЁм. Сколько горя наделали эти басурмане и ********* за границу
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14.06.2022 11:27 Відповісти
А саме падло звісно злиняло.
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14.06.2022 11:27 Відповісти
Нарешті.
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14.06.2022 11:28 Відповісти
Крысеныш путлера удрал в Австрию...там же живёт и сын Мыколи Азирова...
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14.06.2022 11:28 Відповісти
Соли себе насыпте на хвост теперь, которой кстати нет. Хлопцы в Вене круасаны с кофе по венски пьют и дули вам показывают, а вернее лохторату, что 5 лет у телека сидел, сопли от умиления пускал, а те что в студиях сидели и хлопали до усеру по команде, ещё и бабло получали. Все правильно.
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14.06.2022 11:32 Відповісти
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14.06.2022 11:35 Відповісти
Партии это одна проблема, другая и основанная проблема это 15% избирателей которые голосовали за эти партии!!!
Всем кто поддерживает в том или ином виде русский мир, выдавать паспорта "неграждан", как это сделали в начале 90 прибалтийские страны, такие люди не имеют права голоса на выборах, а также занимать любые государственные должности.
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14.06.2022 11:37 Відповісти
Избиратели найдут себе другого Мураева не проблема они даже по этому поводу не парятся
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14.06.2022 11:45 Відповісти
До війни Зе владу влаштовували проросійські партії в Україні та ігнорування попереджень про вторгнення(в результаті пройоб на півдні та десятки тисяч вбитих наших людей...), а тепер вони стали типу правильними, бо від цього залежить впершу чергу виживання зелених, а потім України, нарешті дійшло, але чи надовго?! Смерть кацапам!
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14.06.2022 11:44 Відповісти
подлеца мураева ловят? как поймают первым делом на кол!
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14.06.2022 11:44 Відповісти
а где гнида ведущий, не помню фамилию. Он на интере обещал "не допустить фашистов" и прочую ...уету нес. Седой такой с промежутком между зубами..
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14.06.2022 11:48 Відповісти
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14.06.2022 11:54 Відповісти
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14.06.2022 11:55 Відповісти
Три місяці війни і тільки зараз ? Якийсь квартальний театр
Тим паче сєпари перейменують партію і надалі будуть здавати Україну.
Зе влада схаменіться, те що ви робите наполовину то дорога до -
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14.06.2022 11:57 Відповісти
Мураєв у Відні, а що до "чєстнонаварованих" статків сімєйки Сальдо? Доця у Монако. Жінка багата "пізнесвумен". На них багацько журналісти нарили. Там і київська нерухомість і одеська, і гранітні кар"єри, і фірмусікі по всій країні. Заможна така родина, як і всі, хто "заробляв" тільки на держслужбі. І що? Не на часі, певно.
Відьма Вітренчиха гарно синулю пристроїла. Там, де радники купляють під час війни автівки по 500т. Так що, їй плювати на закриття її партії, яка вже давно здохла.
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14.06.2022 11:59 Відповісти
а що далі? Партію заборонили, відповідно вона якась "3лочинна", що робимо з засновниками та членами??
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14.06.2022 12:02 Відповісти
Вчасно,дуже вчасно
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14.06.2022 12:13 Відповісти
демонстрация бурной деятельности. где конфискации, где посадки.
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14.06.2022 12:21 Відповісти
А де сам мураев?
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14.06.2022 14:00 Відповісти
Это называется-очковтирательство
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14.06.2022 14:21 Відповісти
 
 