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Суд запретил партию Мураева "Наши", - ЧЕСНО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши", которую Минюст считает пророссийской.
Об этом сообщает движение "Чесно" со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Минюста, информирует Цензор.НЕТ.
Главой этой партии является экс-нардеп Евгений Мураев.
Это уже четвертая запрещенная пророссийская партия и сегодня суд будет рассматривать дела еще по 4 партиям, в частности дела относительно партий Владимира Сальдо и Натальи Витренко.
Имущество партии "НАШИ" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.
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+19 Валадімір Щєлєнскій
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Мураев не выплатил заработную плату сотрудникам своего телеканала «НАШ» перед тем, как отправить их «в вечный отпуск за свой счет»
угадайте, кого выберет гринпоц- баканова или дерьмака с его кандидатом?
Источники сообщают, что над главой СБУ Иваном Бакановым сильно сгустились тучи. Вполне возможна его скорая отставка. Увольнение главы СБУ Харьковской обл. Романа Дудина, и лишение званий генерала Наумова и экс-начальника СБУ Херсонской обл. Сергея Криворучко случились в рамках этого события. Дело вот в чем. Баканов Ермака не устраивал никогда, по крайне простой причине. Баканова в окружение Зеленского привел не Ермак. Баканов, Шефир и Мария Левченко это посление личности пришедшие с Зеленским во власть из студии "Квартал-95". Однако. Вся эта троица умудрилась благополучно ладить с Ермаком, насколько это вообще возможно. Но проблема в том, что Баканов возглавляет реальную силовую структуру, во главе котрой Ермак хотел бы видеть своего человека. Варианты замены Баканова Ермак рассматривал всегда. Случай выпал сам собой. Во-первых Зеленский в последнее время крайне недоволен генпрокурором Венедиктовой, которая еще до российского вторжения вдруг стала занудной законницей, сверяющей каждый свой шаг с Уголовным кодексом. Собственно, из-за пассивности Венедиктовой случился провал с судами над Порошенко. Во-вторых, Зеленский был взбешен тем, что 24 февраля, в день вторжения России, Баканов из здания на Владимирской испарился и не подавал признаков жизни в течении нескольких дней. Зеленского можно обвинять в чем угодно, но в день вторжения России из Киева он действительно не сбежал. Чего не скажешь о его окружении. Баканова несколько дней в Киеве не видел никто. Ермака тоже. Вообще, мы уже писали. Всю первую неделю после вторжения, страной по факту руководил главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Кабмин и Офис президента тогда просто легализовывали решения главкома и Генерального штаба, т е генералов Шапталы и Муженко. Однако с появлением в Киеве Ермака ситуация сразу изменилась. Ермак использовал недовольство Зеленского, чтобы предложить вариант. Венедиктову - в отставку, Баканова назначить генеральным прокурором, а во главе СБУ поставить советника Ермака Олега Татарова. Того самого. И все. Можно будет начинать крестовый поход против опозиции. Всей сразу. Однако. Баканова такая перспектива не на шутку испугала. В Генеральные прокуроры он категорически не хочет, слишком большая там отвественность. Если полностью кабинетный юрист Венедиктова испугалась открывшихся перспектив, что говорить о Баканове, который до весны 2019 г. в силовых ведомтсвах не служил ни единого дня? Баканов бросился доказывать своему старому другу Зеленскому свою незаменимость на посту руководителя СБУ. Так возникла запись Медведчука, где он обвиняя Порошенко, по сути сознается в совершении преступления. Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне. Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение. Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде. Баканову это тоже хорошего настроения не добавляет. А тут еще и арест генерала Наумова с крупной суммой денег случился в Сербии, известной своими симпатиями к России. Тот факт, что Наумов даже не попытался воспользоваться услугами украинского консула, прямо свидетельствует, он собирается платить за свободу информацией подаренной Москве. Сколько разного может рассказать бывший начальник отдела внутренней безопасности СБУ о проделках своего шефа Баканова и его друзей, догадаться не сложно. Пользуясь всем этим, Ермак снова и снова ставит вопрос об отставке Баканова с поста главы СБУ. Зеленский пока сопротивляется. Терять последнего своего человека в силовом блоке он просто по-человечески боится. После этой отставки зависимость Зеленского от Ермака станет абсолютной. Однако и Ермак не снижает требований.
Это сквозная нумерация по Украине или он во Львове "Восьмий"?
Всем кто поддерживает в том или ином виде русский мир, выдавать паспорта "неграждан", как это сделали в начале 90 прибалтийские страны, такие люди не имеют права голоса на выборах, а также занимать любые государственные должности.
Тим паче сєпари перейменують партію і надалі будуть здавати Україну.
Зе влада схаменіться, те що ви робите наполовину то дорога до -
Відьма Вітренчиха гарно синулю пристроїла. Там, де радники купляють під час війни автівки по 500т. Так що, їй плювати на закриття її партії, яка вже давно здохла.