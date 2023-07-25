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Екснардепу Мураєву повідомлено про підозру в державній зраді, - СБУ

мураев

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника нині забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також читайте: Проведено обшуки у Мураєва та його поплічників, - СБУ. ФОТО

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

"Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ", - наголошують у СБУ.

Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені.

Також читайте: СБУ проводить обшуки за 18 адресами, пов’язаними з екснардепом Мураєвим і його медіаменеджером Грановським, - ЗМІ

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

"Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала Служба безпеки України зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України", - додають у Службі безпеки.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо також, що восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив партію Мураєва "Наші"

Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Автор: 

СБУ (12809) Мураєв Євгеній (153) підозра (767)


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Топ коментарі
+50
Проти загиблих Героїв, що протестували проти його каналу досі відкриті кримінальні справи за "перешкоджання журналістській діяльності".
ГАНЬБА !!!
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25.07.2023 09:55
+44
Та які ж вони молодці, дають втікти усім антиукраїнським потворам і тілки потім повідоиляють підозру?
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25.07.2023 10:05
+41
Не прошло і 5 років, як звернули увагу на дружбана радника преЗЕдента Арестовича...
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25.07.2023 09:53
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Чому тільки тепер, коли він давно за кордоном? Шоу наше усьо!
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25.07.2023 13:37 Відповісти
покрився ряскою ставок
мураєв давно втік
старий фсбушник поклав
чоло не рейки -
завдання виконав.
"звєзда"
лишилось вчинити шпалою сеппуку.
та ні ну нах....
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25.07.2023 13:37 Відповісти
Скільки треба було часу владі щоб до цього дойти...чи не було це ясно 20 30 років тому?можливо б війни не було.коли б самі очищалися...
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25.07.2023 13:55 Відповісти
Отмазочная порка чужих... в то время, как точно такие же свои делают тоже самое... Или "Какая разница как называется улица и какие памятники стоят " - это не пророссийский нарратив? А в марите 22-го секретные переговоры с рашкой, включавшие отказ от Крыма и от НАТО - тоже Мураев вёл ?!
Скажу однозначно : Мураев - та ещё ****... Но есть компашка , по которой он в цугундере скучает... И пока одни воши ловят других гнид - это борьба не за справедливость, а за власть распилов.
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25.07.2023 14:19 Відповісти
в жопу можете теперь его поцеловать, как и баканова, портного, деркача, сивковича, демченко и т.д всех агентов фсб которые с подачи фсбэшника Елдака и зависимого от него Нарко-Дурака на свободе, видимость "работы" для отупевших зелеДрочеров.
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25.07.2023 14:52 Відповісти
А як щодо гниди Назарова? Перефарбувався, то й хай? І відповідати за скоєне не буде?
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25.07.2023 15:19 Відповісти
Як вчасно! Йшов другий рік війни!
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25.07.2023 15:26 Відповісти
Не пройшло і 35років.
Зе спектаклі запорука благополуччя Зе влади.
Саме х*рове те, що коли патріоти почнуть розтрілювати олігархів і агентів кремля, більщість українців почнуть волати що цього не треба робити, бо це не демократично .....
Знищувати ТБ канали Коломойщі теж не демократично, але завдяки цьому Зе клоун ніколи б не став президентом.
Думай ТЕ
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25.07.2023 16:06 Відповісти
То не українці будуть волати , то будуть бекати 73 % зе - бидло !
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25.07.2023 21:30 Відповісти
Нажаль це більщість українців така, психологія проста - як що стріляють олігархів і агентів кремля, то можуть і мене коли я дам колись хабар, а це вже не по фен шую забороняти українцям давати хабарі і інщі "давай порєшаєм". Навіть більщість фанатів Пороха проти розтрілів і фізичного знищення олігархів і зрадників України, такий мабуть генотип. Але без фізичного знищення маніака не можно захистити суспільство коли маніак після відсидки знову вийде на волю, про це вони воліють не думати.
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26.07.2023 01:06 Відповісти
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25.07.2023 16:07 Відповісти
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25.07.2023 16:12 Відповісти
Так нічого не змінилось , його "кадри" і зараз є на говномарарафоні ,
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25.07.2023 16:18 Відповісти
І як тут Г. Москаля не згадати- "Бігли,бігли,а на березі всрались!"...І чому ми досі не в НАТО?🤔
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25.07.2023 16:45 Відповісти
У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом»

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25.07.2023 17:10 Відповісти
"використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України"... А як це вони здогадалися, й так швидко. Зелений говномарафон нічим не кращий. Я вже не кажу про порноДОМ
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25.07.2023 17:45 Відповісти
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25.07.2023 18:07 Відповісти
Слався,о величний Доллар!!
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25.07.2023 19:42 Відповісти
А він ще не отримав адвокатську ліцензію ? Бо один зрадник вже адвокат
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25.07.2023 20:00 Відповісти
Скажу відверто- мені подобався Мураєв. І я , часом, дивився телеканал "НАШІ". Не тє що я би голосував за Мураєва, алє я не можу сказати що там усе було неправдою.
Якщо СБУ підконтрольне Зеленському каже що Мураєв " використовував власний телеканал для маніпулювання суспільною думкою....." ну може і так, а Зеленський не маніпулює суспільною думкою? А у нас інформація про втрати засекречена, вже засекретили видатки оборони.....- це як? Як на мене, для того щоб обвинувачувати інших прокурор має бути кришталево честний.
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25.07.2023 20:11 Відповісти
"Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій"...... я перепрошую, але яким чином наявність російських рублів є доказом незаконних дій? Наприклад і в мене би були( ніколи не мав) , а де тут доказовість? Я хочу сказати що якщо наявність рублів є одним з доказів державної зради то я щиро не завидую усім опозиціонерам влади
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25.07.2023 20:24 Відповісти
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Джерело:

Тоб-то ця людина, яка зовсім не похожа на великого блондина, з блакітними очами, обдурила українців за допомогою владних корупційних звязків і після цього ображає українців за расовою ознакю, тому що "влада" купується і таки уроди цім користуються.
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25.07.2023 20:31 Відповісти
Віталій, на загал підведи підсумок:
Згідно першого абзацу стосовно статті 161 - як на мене це фігня. Алє готовий почути альтернативні думки
Далі пункт 2. Українців ображають за рассовою ознакою ?Ти нормальна людина? Навіть велике ***** нас не ображав за рассовою ознакою. Ти сам це чув, бачив?
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25.07.2023 20:54 Відповісти
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Джерело:

Тоб-то порушення рівноправності за расовою ознакою це не ображання? Чи це нормально як ти , Ви кажете.
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25.07.2023 21:36 Відповісти
Крім порушення рівноправності громадян за допомогою корупційних схем і корупційних "законів" в залежності від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Мураєв з Азаровим -гастролером якій будучи теж при владі обікрали країну, постійно надсміхалися що українцям потрібно не скиглити , брати лопати і працювати, висловлювалися що українці - козли заважають їм жити, якісь печерні націсти - це не образа?, не зважаючи що сам був тривалий час при владі , а коли влада змінилася то в Україні немає ознак націзму, так що це кремлівська пропаганда, відвертий наклеп і політика щоб далі бути при владі грабувати і знущатися , може Мураєв з Азаровим не знали що під час Голодомору і Другої світової війни в кожній українській сімьї загинули прямі родичі.
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26.07.2023 16:26 Відповісти
Діла ідуть,контора пише...
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25.07.2023 21:10 Відповісти
Дали втекти,мабуть переконалися що в ньго все добре і тоді в розшук?((
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25.07.2023 21:21 Відповісти
Скількт дають за доставку цьго ХЗ-кого до зали суду?
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25.07.2023 22:30 Відповісти
ШАНОВАНІ ЖУРНАШЛЮСТИ УКРАЇНИ
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26.07.2023 01:12 Відповісти
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