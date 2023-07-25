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Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене, - СБУ

мураев

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя ныне запретной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Смотрите: Проведены обыски у Мураева и его сообщников, - СБУ. ФОТО

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

"Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ", - подчеркивают в СБУ.

Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятия на международной арене.

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В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

"После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", - добавляют в Службе безопасности.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева.

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В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

СБУ (19890) Мураев Евгений (141) подозрение (490)


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Топ комментарии
+50
Проти загиблих Героїв, що протестували проти його каналу досі відкриті кримінальні справи за "перешкоджання журналістській діяльності".
ГАНЬБА !!!
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25.07.2023 09:55
+44
Та які ж вони молодці, дають втікти усім антиукраїнським потворам і тілки потім повідоиляють підозру?
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25.07.2023 10:05
+41
Не прошло і 5 років, як звернули увагу на дружбана радника преЗЕдента Арестовича...
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25.07.2023 09:53
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Чому тільки тепер, коли він давно за кордоном? Шоу наше усьо!
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25.07.2023 13:37 Ответить
покрився ряскою ставок
мураєв давно втік
старий фсбушник поклав
чоло не рейки -
завдання виконав.
"звєзда"
лишилось вчинити шпалою сеппуку.
та ні ну нах....
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25.07.2023 13:37 Ответить
Скільки треба було часу владі щоб до цього дойти...чи не було це ясно 20 30 років тому?можливо б війни не було.коли б самі очищалися...
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25.07.2023 13:55 Ответить
Отмазочная порка чужих... в то время, как точно такие же свои делают тоже самое... Или "Какая разница как называется улица и какие памятники стоят " - это не пророссийский нарратив? А в марите 22-го секретные переговоры с рашкой, включавшие отказ от Крыма и от НАТО - тоже Мураев вёл ?!
Скажу однозначно : Мураев - та ещё ****... Но есть компашка , по которой он в цугундере скучает... И пока одни воши ловят других гнид - это борьба не за справедливость, а за власть распилов.
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25.07.2023 14:19 Ответить
в жопу можете теперь его поцеловать, как и баканова, портного, деркача, сивковича, демченко и т.д всех агентов фсб которые с подачи фсбэшника Елдака и зависимого от него Нарко-Дурака на свободе, видимость "работы" для отупевших зелеДрочеров.
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25.07.2023 14:52 Ответить
А як щодо гниди Назарова? Перефарбувався, то й хай? І відповідати за скоєне не буде?
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25.07.2023 15:19 Ответить
Як вчасно! Йшов другий рік війни!
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25.07.2023 15:26 Ответить
Не пройшло і 35років.
Зе спектаклі запорука благополуччя Зе влади.
Саме х*рове те, що коли патріоти почнуть розтрілювати олігархів і агентів кремля, більщість українців почнуть волати що цього не треба робити, бо це не демократично .....
Знищувати ТБ канали Коломойщі теж не демократично, але завдяки цьому Зе клоун ніколи б не став президентом.
Думай ТЕ
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25.07.2023 16:06 Ответить
То не українці будуть волати , то будуть бекати 73 % зе - бидло !
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25.07.2023 21:30 Ответить
Нажаль це більщість українців така, психологія проста - як що стріляють олігархів і агентів кремля, то можуть і мене коли я дам колись хабар, а це вже не по фен шую забороняти українцям давати хабарі і інщі "давай порєшаєм". Навіть більщість фанатів Пороха проти розтрілів і фізичного знищення олігархів і зрадників України, такий мабуть генотип. Але без фізичного знищення маніака не можно захистити суспільство коли маніак після відсидки знову вийде на волю, про це вони воліють не думати.
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26.07.2023 01:06 Ответить
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25.07.2023 16:07 Ответить
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25.07.2023 16:12 Ответить
Так нічого не змінилось , його "кадри" і зараз є на говномарарафоні ,
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25.07.2023 16:18 Ответить
І як тут Г. Москаля не згадати- "Бігли,бігли,а на березі всрались!"...І чому ми досі не в НАТО?🤔
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25.07.2023 16:45 Ответить
У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом»

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25.07.2023 17:10 Ответить
"використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України"... А як це вони здогадалися, й так швидко. Зелений говномарафон нічим не кращий. Я вже не кажу про порноДОМ
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25.07.2023 17:45 Ответить
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25.07.2023 18:07 Ответить
Слався,о величний Доллар!!
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25.07.2023 19:42 Ответить
А він ще не отримав адвокатську ліцензію ? Бо один зрадник вже адвокат
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25.07.2023 20:00 Ответить
Скажу відверто- мені подобався Мураєв. І я , часом, дивився телеканал "НАШІ". Не тє що я би голосував за Мураєва, алє я не можу сказати що там усе було неправдою.
Якщо СБУ підконтрольне Зеленському каже що Мураєв " використовував власний телеканал для маніпулювання суспільною думкою....." ну може і так, а Зеленський не маніпулює суспільною думкою? А у нас інформація про втрати засекречена, вже засекретили видатки оборони.....- це як? Як на мене, для того щоб обвинувачувати інших прокурор має бути кришталево честний.
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25.07.2023 20:11 Ответить
"Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій"...... я перепрошую, але яким чином наявність російських рублів є доказом незаконних дій? Наприклад і в мене би були( ніколи не мав) , а де тут доказовість? Я хочу сказати що якщо наявність рублів є одним з доказів державної зради то я щиро не завидую усім опозиціонерам влади
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25.07.2023 20:24 Ответить
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Джерело:

Тоб-то ця людина, яка зовсім не похожа на великого блондина, з блакітними очами, обдурила українців за допомогою владних корупційних звязків і після цього ображає українців за расовою ознакю, тому що "влада" купується і таки уроди цім користуються.
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25.07.2023 20:31 Ответить
Віталій, на загал підведи підсумок:
Згідно першого абзацу стосовно статті 161 - як на мене це фігня. Алє готовий почути альтернативні думки
Далі пункт 2. Українців ображають за рассовою ознакою ?Ти нормальна людина? Навіть велике ***** нас не ображав за рассовою ознакою. Ти сам це чув, бачив?
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25.07.2023 20:54 Ответить
ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Джерело:

Тоб-то порушення рівноправності за расовою ознакою це не ображання? Чи це нормально як ти , Ви кажете.
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25.07.2023 21:36 Ответить
Крім порушення рівноправності громадян за допомогою корупційних схем і корупційних "законів" в залежності від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Мураєв з Азаровим -гастролером якій будучи теж при владі обікрали країну, постійно надсміхалися що українцям потрібно не скиглити , брати лопати і працювати, висловлювалися що українці - козли заважають їм жити, якісь печерні націсти - це не образа?, не зважаючи що сам був тривалий час при владі , а коли влада змінилася то в Україні немає ознак націзму, так що це кремлівська пропаганда, відвертий наклеп і політика щоб далі бути при владі грабувати і знущатися , може Мураєв з Азаровим не знали що під час Голодомору і Другої світової війни в кожній українській сімьї загинули прямі родичі.
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26.07.2023 16:26 Ответить
Діла ідуть,контора пише...
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25.07.2023 21:10 Ответить
Дали втекти,мабуть переконалися що в ньго все добре і тоді в розшук?((
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25.07.2023 21:21 Ответить
Скількт дають за доставку цьго ХЗ-кого до зали суду?
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25.07.2023 22:30 Ответить
ШАНОВАНІ ЖУРНАШЛЮСТИ УКРАЇНИ
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26.07.2023 01:12 Ответить
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