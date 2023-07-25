Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя ныне запретной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

"Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ", - подчеркивают в СБУ.

Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятия на международной арене.

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В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

"После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины", - добавляют в Службе безопасности.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева.

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В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.