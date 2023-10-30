Уряд РФ скасував санкції проти екснардепа Мураєва, - росЗМІ
Уряд РФ скасував санкції щодо колишнього депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва, якого СБУ підозрює у державній зраді.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін РФ виключив колишнього депутата Верховної Ради Мураєва зі списку осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи", - йдеться у повідомленні російськго пропагандистського РИА "Новости".
Топ коментарі
+14 govtva
показати весь коментар30.10.2023 20:59 Відповісти Посилання
+12 Вальд Ще
показати весь коментар30.10.2023 21:00 Відповісти Посилання
+9 Ник Литвиненко #400717
показати весь коментар30.10.2023 21:13 Відповісти Посилання
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Була за советів така анімація.
Зразу видно родового сексота КДБ/ФСБ.
Дякую.
Серед простих людей про таке кажуть "жабогадюкінг". Чекаємо на фінальну сцену цього дійства: хто ж кого?