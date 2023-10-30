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Новини Санкції Росії проти України
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Уряд РФ скасував санкції проти екснардепа Мураєва, - росЗМІ

мураев

Уряд РФ скасував санкції щодо колишнього депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін РФ виключив колишнього депутата Верховної Ради Мураєва зі списку осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи", - йдеться у повідомленні російськго пропагандистського РИА "Новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепу Мураєву повідомлено про підозру в державній зраді, - СБУ

Автор: 

росія (65974) санкції (12079) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+14
За Царевым пойдет теперь.
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30.10.2023 20:59 Відповісти
+12
"Івашка із дворца піонер "
Була за советів така анімація.
Зразу видно родового сексота КДБ/ФСБ.
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30.10.2023 21:00 Відповісти
+9
Мураєв таки виявився засланим козачком...як і більшість опзж...яка досі приймає закони у ВР...немислимо,але маєм те що маєм...!😡
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30.10.2023 21:13 Відповісти
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30.10.2023 20:59 Відповісти
За Царевым пойдет теперь.
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30.10.2023 20:59 Відповісти
Це ж вам нє ліпєцкая фабріка
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30.10.2023 21:00 Відповісти
"Івашка із дворца піонер "
Була за советів така анімація.
Зразу видно родового сексота КДБ/ФСБ.
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30.10.2023 21:00 Відповісти
Санкции вводили чтобы лохать лехторат
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30.10.2023 21:03 Відповісти
Ну от ...Бобік здох...своя людина намалювалась із заточенія кремлівського, щас заплачу...радость то яка, ОПі приготуватися з відбілювачем,корисна сволота для зелених
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30.10.2023 21:03 Відповісти
А я вже про нього і забув. Писали, десь у Відні бачили цього Гурвінека..
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30.10.2023 21:03 Відповісти
хотів саме запитати - "а де він зараз"?
Дякую.
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30.10.2023 21:10 Відповісти
Ты что смеёшься забув? Эту тварь нужно ликвидировать по любому
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30.10.2023 21:22 Відповісти
Чому я його не вподобав з самого початку його піару? Напевно нутро моє відчуває підступну сутність падлюк.
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30.10.2023 21:04 Відповісти
Український "моссад", а вірніше СБ ОУН повинен внести його в пріоритетний реєстр.
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30.10.2023 21:09 Відповісти
Згоден. Коли б СБУ була родом від СБ ОУН то зараз при владі не було б Слуг Народу. І не було б ні Януковоща і Крим би був українським
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30.10.2023 23:46 Відповісти
Ворон ворону... Але є нюанс: один ворон буде ЗА шведським столом, а інший - НА ньому
Серед простих людей про таке кажуть "жабогадюкінг". Чекаємо на фінальну сцену цього дійства: хто ж кого?
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30.10.2023 21:10 Відповісти
Мураєв таки виявився засланим козачком...як і більшість опзж...яка досі приймає закони у ВР...немислимо,але маєм те що маєм...!😡
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30.10.2023 21:13 Відповісти
Шо значит выявывся засланным казачком,? Он и был предателем Украины ,поэтому и сбежал
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30.10.2023 21:27 Відповісти
єто что ж получается? спалился?
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30.10.2023 21:27 Відповісти
Просто, із тягарем санкцій не міг вільно пересуватись вулицями Москви, а також не підлягав мобілізації.
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30.10.2023 21:31 Відповісти
Это просто праздник какой-то....
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30.10.2023 22:15 Відповісти
хай вибере собі засіб страти коли його будуть відправляти до габзона
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31.10.2023 11:16 Відповісти
 
 