Экс-депутату-предателю Мураеву сообщили о новом подозрении, - Офис Генпрокурора

Бывшему нардепу, который сейчас скрывается за границей и уже обвиняется в госизмене, сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Что известно?

"Пророссийский политик продолжал публично продвигать нарративы государства-агрессора: отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывал ее и пытался представить войну как якобы "внутренний гражданский конфликт".

Речь идет о его интервью одному из YouTube-каналов в январе 2025 года. Во время беседы экс-нардеп заявил, что его "родина - СССР", а войну в Украине назвал "гражданской". Он утверждал, что между собой якобы воюют граждане одной страны.

По версии следствия, в этом же интервью политик пытался снять ответственность с России за начало войны и переложить ее на Украину. В частности, заявлял, что государство-агрессора якобы "втянули в эту войну", - говорится в сообщении.

Подобные тезисы он также распространял в своем Telegram-канале. Там он утверждал, что Украину якобы втянули в войну "внешние силы", при этом избегал оценки действий РФ, которая оккупировала часть украинских территорий и в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение.

Согласно заключению эксперта, в высказываниях политика содержатся признаки оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о Евгении Мураеве.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у лидера запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъята наличность, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

В июле 2023 года экс-нардепу Мураеву СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

