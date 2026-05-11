Экс-депутату-предателю Мураеву сообщили о новом подозрении, - Офис Генпрокурора

Дело Мураева: экс-депутату сообщили о новом подозрении

Бывшему нардепу, который сейчас скрывается за границей и уже обвиняется в госизмене, сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Что известно?

"Пророссийский политик продолжал публично продвигать нарративы государства-агрессора: отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывал ее и пытался представить войну как якобы "внутренний гражданский конфликт".

Речь идет о его интервью одному из YouTube-каналов в январе 2025 года. Во время беседы экс-нардеп заявил, что его "родина - СССР", а войну в Украине назвал "гражданской". Он утверждал, что между собой якобы воюют граждане одной страны.

По версии следствия, в этом же интервью политик пытался снять ответственность с России за начало войны и переложить ее на Украину. В частности, заявлял, что государство-агрессора якобы "втянули в эту войну", - говорится в сообщении.

Подобные тезисы он также распространял в своем Telegram-канале. Там он утверждал, что Украину якобы втянули в войну "внешние силы", при этом избегал оценки действий РФ, которая оккупировала часть украинских территорий и в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение.

Согласно заключению эксперта, в высказываниях политика содержатся признаки оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о Евгении Мураеве.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у лидера запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъята наличность, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.
  • В июле 2023 года экс-нардепу Мураеву СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

Мураев Евгений (140) подозрение (682) Офис Генпрокурора (3086)
Топ комментарии
На держзраду він напрацював ще тоді, коли постійно знаходився в Україні...
11.05.2026 12:09 Ответить
та да цілодобово з 2014 го року медведчуковські канали вели антиукраїнську пропаганду і все було ок. тільки 2021м наважилися закрити цю муйню. кому кацапстан платив щоб це все працювало?
11.05.2026 12:15 Ответить
Пам'ятаю, як при Порошенко зібрались тільки придавити риговсько-мєдведчуківські канали, і який галас підняли про "наступ на свободу слова"!
11.05.2026 12:22 Ответить
Пам'ятаю істерику, коли Порошенко вирішив заборони паРашкінске лайно "онокласники" і ВК...Медведчуковські канали разом з Бенею топили проти Пороха з 2017 року...
11.05.2026 12:27 Ответить
Хто конкретно підняв ? Де підняли галас ?
11.05.2026 14:01 Ответить
Вата. У ватопомийках.
11.05.2026 14:44 Ответить
ну в 2014-му був тільки один мертвечуківський анал - Г+Г. Він, щоправда, був на паях з бенею....
А десь в 2016-му - це було, мертвечук почав скуповувати телеканали: викупив захарченковий 112-тий, у Димінського ЗІК, інвестував в мураєвський нюсван, тощо...

Але от яка проблема: якщо інші названі анали влада так чи інакше закрила - то Г+Г так і досі на паях належить сім'ї мертвечука...
11.05.2026 13:15 Ответить
От тільки до приходу Блазня, медведчуківські канали чомусь тримались певних рамок у своїй антидержавній риториці...
11.05.2026 20:00 Ответить
і це правда. Навіть Портнова в Україні тоді не було. А потім - він саме на аналах мертвечука розперезався.
11.05.2026 20:35 Ответить
Пам'ятаю як один свободівець з сіндорим хронічного "аби не Порошенко" подзвонив мені в ті часи в стані повного ********* від новин... Але щоб визнати помилку, то ні в якому разі!
11.05.2026 21:10 Ответить
шухріч вже не зрадник, патріот? а де підозри зєлупі, бакланову, дєрьмаку, чєбурєку, тварожнікаву?
11.05.2026 12:18 Ответить
Кстати старший сын шуфрича где то на юге воюет вроде как дронщиком.Это к слову о том ,что сыночки депутатов даже и таких одиозных тоже на фронте.Предвкушаю как сейчас ухылесы местные возбудятся и начнут нагнетать ,что мол он там лишь для виду в тылу шарится или на месяц -другой поехал,чтобы убд получить иди еще что то выдумают,😁
11.05.2026 12:41 Ответить
Боряться з тими зрадниками, які втекли вже. Тих, які не встигли, відпускають з в'язниці.
11.05.2026 12:32 Ответить
"Колишньому нардепу, який наразі переховується за кордоном..." Джерело: https://censor.net/ua/n4002520
Стісняюсь спитать: а за яким кордоном наразі переховується колишній нардеп - за східним чи західним?
11.05.2026 12:34 Ответить
справді, на сході в нас кордону нема, є фронт.
Інше питання, що на півночі такий-сякий кордон ще зберігається...
11.05.2026 13:18 Ответить
Звісно, я маю на увазі т.зв. "міжнародно визнані" кордони. Бо дійсно не знаю, де він (колишній нардеп) знаходиться - у ростові чи Відні.
11.05.2026 14:16 Ответить
А чому так довго чекали?
11.05.2026 12:47 Ответить
Засуньте ці підозри собі у дупу. Ніхто з цих з підозрами ніколи не повернеться в Україну. І ніхто і пальцем не ворухне далі цієї підозри. Підозр тисячі... результатів НУЛЬ! Для них підозра повинна бути ОДНА!!! Як для незабутнього КІВИ!!! Всі ці мураєви.. симоненки... арестовичі ..козаки та королевські разом з льовочкиними ..кузьміними та рабіновичами повинні просто бути ліквідовані. Тільки жах за своє життя заткне смердячі пащі цим виродкам. А саме страшне..що крім цих відкритих ворогів у владі не менш скритих... Які мовчать... але гадять у рази більше. І тут ніяких підозр ....
11.05.2026 13:07 Ответить
Что мешает самоорганизации... Кто то легально устанавливает наблюдение, кто то полулегально сжигает дом, кто то отвозит в лес, если человек с средствами, машины иногда заезжают на тротуары для тех у кого их нет
11.05.2026 14:13 Ответить
Ви знаєте..колись медійнику-розвіднику Буданову поставили питання.... На початку війни... Чому наші специ не знищують командирів та штурманів Ту-95МС..які тоді вільно літали і пуляли ракети кожен тиждень... Цей льотний склад ходить за своїми червяками у дитячі садочки...школи... їздитьь у відпустка... пьє горілку у гаражах.... І ????? Їх не так багато...вони ексклюзивної підготовки....І????? Ніхто навіть пальцем не рухнув!!! А тут так само... Відомо..де живуть..що роблять..куди їздять... І НІЧОГО!!!! А може тому...що зачитувачі піДозр самі скоро будуть поруч з мураєвими..симоненками та арестовичами!? Досвід МОССАДу для нащих..пустий звук!
11.05.2026 17:26 Ответить
стесняюсь полюбопытствовать, а Бойко пророссийский политик или это другое?
11.05.2026 13:16 Ответить
поки не втік - то проукраїнський
11.05.2026 16:53 Ответить
Где он живёт и куда смотрит местная диаспора?
11.05.2026 14:07 Ответить
Чому ВСІ,хто проти Пороха, і за зє,з часом виявяються зрадниками,колаборантами,і навіть займають високі пости на расєє(агент "жму руку")?
А ще цікавіше,що всі вони працювали на рашу під патронатом зєленського!
СоУпадєніє?!! І ким виявиться оточеня зє,і сам зє з часом?!
11.05.2026 15:33 Ответить
Цю падаль уже давно треба "задронить"
11.05.2026 18:22 Ответить
 
 