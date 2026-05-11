Экс-депутату-предателю Мураеву сообщили о новом подозрении, - Офис Генпрокурора
Бывшему нардепу, который сейчас скрывается за границей и уже обвиняется в госизмене, сообщено о новом подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Что известно?
"Пророссийский политик продолжал публично продвигать нарративы государства-агрессора: отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдывал ее и пытался представить войну как якобы "внутренний гражданский конфликт".
Речь идет о его интервью одному из YouTube-каналов в январе 2025 года. Во время беседы экс-нардеп заявил, что его "родина - СССР", а войну в Украине назвал "гражданской". Он утверждал, что между собой якобы воюют граждане одной страны.
По версии следствия, в этом же интервью политик пытался снять ответственность с России за начало войны и переложить ее на Украину. В частности, заявлял, что государство-агрессора якобы "втянули в эту войну", - говорится в сообщении.
Подобные тезисы он также распространял в своем Telegram-канале. Там он утверждал, что Украину якобы втянули в войну "внешние силы", при этом избегал оценки действий РФ, которая оккупировала часть украинских территорий и в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение.
Согласно заключению эксперта, в высказываниях политика содержатся признаки оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.
Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.
По данным Цензор.НЕТ, речь идет о Евгении Мураеве.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудники СБУ провели серию обысков у лидера запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъята наличность, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.
- В июле 2023 года экс-нардепу Мураеву СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.
А десь в 2016-му - це було, мертвечук почав скуповувати телеканали: викупив захарченковий 112-тий, у Димінського ЗІК, інвестував в мураєвський нюсван, тощо...
Але от яка проблема: якщо інші названі анали влада так чи інакше закрила - то Г+Г так і досі на паях належить сім'ї мертвечука...
Стісняюсь спитать: а за яким кордоном наразі переховується колишній нардеп - за східним чи західним?
Інше питання, що на півночі такий-сякий кордон ще зберігається...
проукраїнський
А ще цікавіше,що всі вони працювали на рашу під патронатом зєленського!
СоУпадєніє?!! І ким виявиться оточеня зє,і сам зє з часом?!