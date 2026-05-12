Посадовці Білоцерківської міськради переплатили понад 5 млн грн на закупівлі генераторів для критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж
На Київщині поліцейські викрили схему розтрати 5,3 млн грн на закупівлі дизельних генераторів для критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.
Зловживання на закупівлі дизель-генераторних установок
Посадовців Білоцерківської міської ради та представників комерційних структур підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дизель-генераторних установок для каналізаційних очисних споруд у період воєнного стану.
Що встановило слідство?
Як зазначається, у 2024 році для забезпечення роботи каналізаційних очисних споруд міста було придбано дві дизель-генераторні установки. При цьому очікувана вартість закупівлі формувалася на підставі штучно створених комерційних пропозицій, а технічні вимоги тендеру були прописані під конкретну модель генераторів та конкретного постачальника.
Встановлено, що фактична вартість імпортованих генераторів була суттєво нижчою від суми, сплаченої з місцевого бюджету. За висновками слідства, збитки територіальній громаді склали понад 5,3 млн грн.
Підозра
- Крім того, правоохоронці задокументували фінансові операції з легалізації частини коштів, отриманих злочинним шляхом.
- Гроші перераховувалися на рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців під виглядом оплати фіктивних послуг і безповоротної фінансової допомоги.
- Наразі директору товариства повідомлено про підозру.
