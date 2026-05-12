Посадовці Білоцерківської міськради переплатили понад 5 млн грн на закупівлі генераторів для критичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

На Київщині поліцейські викрили схему розтрати 5,3 млн грн на закупівлі дизельних генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Зловживання на закупівлі дизель-генераторних установок

Посадовців Білоцерківської міської ради та представників комерційних структур підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дизель-генераторних установок для каналізаційних очисних споруд у період воєнного стану.

зловживання на генераторах
Що встановило слідство?

Як зазначається, у 2024 році для забезпечення роботи каналізаційних очисних споруд міста було придбано дві дизель-генераторні установки. При цьому очікувана вартість закупівлі формувалася на підставі штучно створених комерційних пропозицій, а технічні вимоги тендеру були прописані під конкретну модель генераторів та конкретного постачальника.

Встановлено, що фактична вартість імпортованих генераторів була суттєво нижчою від суми, сплаченої з місцевого бюджету. За висновками слідства, збитки територіальній громаді склали понад 5,3 млн грн.

Підозра

  • Крім того, правоохоронці задокументували фінансові операції з легалізації частини коштів, отриманих злочинним шляхом.
  • Гроші перераховувалися на рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців під виглядом оплати фіктивних послуг і безповоротної фінансової допомоги.
  • Наразі директору товариства повідомлено про підозру.

ОЗУ в органах влади на Київщині, під час московської війни в Україні, свідомо завдало шкоди обороноздатності України, на суму вкрадених млн гривень!! Працювали на користь ворога з московії, як і кабміндічі з єрмаком!!
12.05.2026 11:08 Відповісти
Біла Церка давно прогнила! Одна тюрма чого варта. Може "хтось" нарешті здогадається поставити там глушилку мобільного звязку бо їх тюремний колл-центр вже обідрав всю Україну...
12.05.2026 11:17 Відповісти
Країна мрій любителів держбюджету і його доїня.
12.05.2026 11:19 Відповісти
Можна писати в технічній документації до предмета закупівлі конкретного виробника продукції, але додавати - або еквівалент.
12.05.2026 11:24 Відповісти
Злочинні дії міської влади Білоцерківської- «все це спровоковано публічним тиском, - адвокат Фомін» (С) ….
12.05.2026 11:25 Відповісти
 
 