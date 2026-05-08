Експосадовцю "Укргазвидобування" повідомили про підозру у розтраті понад 1 млн грн на закупівлі пального. ФОТО

Столичні поліцейські повідомили про підозру експосадовцю "Укргазвидобування", який розтратив понад мільйон гривень під час купівлі дизельного палива.

Як зазначається, схему розтрати бюджетних коштів колишнім посадовцем державної газовидобувної компанії викрили слідчі Подільського управління поліції спільно з оперативниками УСР у м. Києві та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Що вже встановлено?

Правоохоронці встановили, що чиновник, перебуваючи на посаді директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування", у 2024 році уклав договір із підрядною компанією на постачання 3 750 тон дизельного пального на понад 202 мільйони гривень.

"У подальшому він підписав акт приймання-передачі товару щодо приймання близько 64 тонн пального за ціною, яка була значно вищою від ринкової. Відтак, із сплачених постачальнику 3,9 мільйонів гривень - понад один мільйон гривень становила переплата", - йдеться у повідомленні.

Підозра

Слідчі повідомили екскерівнику товариства про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

