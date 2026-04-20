Зарплати для "примарних" солдатів: командування в/ч підозрюють у розкраденні 16,7 млн грн. ФОТОрепортаж

На Одещині поліція та СБУ викрили організовану злочинну групу військових у багатомільйонних оборудках з держкоштами. Командування в/ч привласнило майже 16,7 мільйона гривень, які держава виділяла на грошове забезпечення фіктивних військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, командир однієї з військових частин організував злочинну групу у складі трьох своїх заступників та командира роти. Упродовж 2022-2025 років вони реалізовували схему незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів, які виділялися як грошове забезпечення військовослужбовцям.

Фіктивне оформлення військових

"Зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. На них створювалася відповідна службова документація про призов та перебування на службі. Це ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками угруповання", - йдеться у повідомленні.

Збитки

Загалом ділки оформили щонайменше 19 осіб, які фактично не виконували військовий обов’язок. На підставі фіктивної документації їм було нараховано виплати на суму майже 16,7 мільйона гривень, що зрештою були привласнені командуванням.

Завдяки злагодженій та кропіткій роботі слідчих слідчого управління та співробітників управління карного розшуку поліції Одещини, СБУ та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону зловмисники були викриті та затримані у процесуальному порядку. Надалі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків у кількох областях України, вилучили низку речових доказів - документацію, чорнові записи, ноутбуки, телефони, банківські картки, готівку.

На підставі зібраної доказової бази фігурантам, залежно від їхніх дій, повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень у складі організованої групи:

у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, іншої фізичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);

у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ);

у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 ККУ).

Максимальне покарання за ці злочини - 10 років позбавлення волі.