2 485 17

Зарплати для "примарних" солдатів: командування в/ч підозрюють у розкраденні 16,7 млн грн. ФОТОрепортаж

На Одещині поліція та СБУ викрили організовану злочинну групу військових у багатомільйонних оборудках з держкоштами. Командування в/ч привласнило майже 16,7 мільйона гривень, які держава виділяла на грошове забезпечення фіктивних військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними слідства, командир однієї з військових частин організував злочинну групу у складі трьох своїх заступників та командира роти. Упродовж 2022-2025 років вони реалізовували схему незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів, які виділялися як грошове забезпечення військовослужбовцям.

Фіктивне оформлення військових

"Зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. На них створювалася відповідна службова документація про призов та перебування на службі. Це ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками угруповання", - йдеться у повідомленні.

махінації з виплатами військовим
Збитки

Загалом ділки оформили щонайменше 19 осіб, які фактично не виконували військовий обов’язок. На підставі фіктивної документації їм було нараховано виплати на суму майже 16,7 мільйона гривень, що зрештою були привласнені командуванням.

Завдяки злагодженій та кропіткій роботі слідчих слідчого управління та співробітників управління карного розшуку поліції Одещини, СБУ та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону зловмисники були викриті та затримані у процесуальному порядку. Надалі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків у кількох областях України, вилучили низку речових доказів - документацію, чорнові записи, ноутбуки, телефони, банківські картки, готівку.

На підставі зібраної доказової бази фігурантам, залежно від їхніх дій, повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень у складі організованої групи:

  • у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, іншої фізичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);
  • у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ);
  • у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 ККУ).

Максимальне покарання за ці злочини - 10 років позбавлення волі.

+3
Ги...ги....багатомільйонних оборудках з держкоштами ...16,7 млн це тритина двушечки на мацкву...
20.04.2026 12:10 Відповісти
+3
Якби військовий трибунал розстріляв всіх учасників обородки з конфіскацією до третього коліна, то кількість таких випадків стрімко зменшилась би. Але за корумпованої зеленої наволочі "зєрмаків" це буде продовжуватися і далі. Це саботаж. Диверсія проти ЗСУ. У нас тепер немає військового трибуналу, немає військової прокуратури, немає офіцерських судів честі (честі теж нема). Є камандіри-"назначєнци". Ми стоїмо тільки завдяки українцям - солдатам та офіцерам нижньої ланки і підтримці союзників. Командування гниле - Головнокомандувач ухилянт-єврей, командувач кацап з "крємльовки", мінстр оборони корумпований американський татарин, сірий кардинал - корумпований агент феесбе єрмак, а навколо цього кодла кружляють, як чорні круки, міндічі з цукєрманами. Їх всіх потрібно звільняти і замінювати українцями для яких Батьківщина не порожнє слово...
20.04.2026 12:40 Відповісти
+3
брешуть , оборудки типу ,"добирали військово службовців" не добирали а доводили до стану коли військовослужбовець вимушений був піти в СЗЧ ,і його ніхто в розшук не подавав ,а його зарплата текла його командиру , і це відбувається в кождій частині , в цьому випадку ймовірніше за все не поділився і вилізло , але це нічого не змінює оскільки кругова порука дозволяє всі такі випадки тупо не помічати .офіційно в СЗЧ 200 тис
20.04.2026 13:45 Відповісти
та то випадково начфін не ті відсотки нарахував - командувапння про це навіть не здогадувалося! Там ще й юрист-консульт на посаді "сидить" - він підскаже як правильно захищатися...
20.04.2026 12:01 Відповісти
Нічого дивного - гроші є тай крадуть
20.04.2026 12:06 Відповісти
Йолоп?
20.04.2026 14:22 Відповісти
Шо не так?
20.04.2026 14:24 Відповісти
Дивно як мінімум те що крадуть так звані "захисники" ще й під час війни. Та не отримують за це гарантоване суворе покарання.
20.04.2026 14:26 Відповісти
Після 2014 р - казна була пуста - все було вкрадене до нас - допомоги Заходу не було -шо було красти - а зараз очільники розговілися - може когось і посадять - колись - в нас антимайданівців 10 р садять
20.04.2026 14:45 Відповісти
Яка третина? 2 млн доларів США це 80 з чимось млн грн
20.04.2026 12:45 Відповісти
Мабуть є з кого брати приклад
20.04.2026 12:20 Відповісти
Как по-Гоголю --" Мёртвые души"!
20.04.2026 13:01 Відповісти
"Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" (с)
20.04.2026 13:22 Відповісти
Нічого дивного. Споконвік і всюди на війнах крали, аж гай шумів.
20.04.2026 13:27 Відповісти
То може таке легалізувати законодавчо, клоуне?
20.04.2026 14:24 Відповісти
Дмітрій, а ти запереч те, що я написала. Спробуй.
20.04.2026 16:00 Відповісти
