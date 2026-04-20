2 484 17

Зарплаты для "призрачных" солдат: командование в/ч подозревают в хищении 16,7 млн грн. ФОТОрепортаж

В Одесской области полиция и СБУ раскрыли организованную преступную группу военнослужащих, причастную к многомиллионным махинациям с государственными средствами. Командование воинской части присвоило почти 16,7 миллиона гривен, которые государство выделяло на денежное обеспечение фиктивных военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным следствия, командир одной из воинских частей организовал преступную группу в составе трех своих заместителей и командира роты. В течение 2022-2025 годов они реализовывали схему незаконного присвоения и растраты бюджетных средств, выделявшихся в качестве денежного обеспечения военнослужащим.

Фиктивное оформление военнослужащих

"Злоумышленники подбирали мужчин призывного возраста, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление. На них создавалась соответствующая служебная документация о призыве и пребывании на службе. Это становилось основанием для начисления денежного довольствия, премий и надбавок. Средства перечислялись на банковские счета псевдовоеннослужащих, обналичивались и распределялись между участниками группировки", — говорится в сообщении.

махинации с выплатами военнослужащим

Убытки

Всего мошенники оформили не менее 19 человек, которые фактически не несли военную службу. На основании фиктивной документации им были начислены выплаты на сумму почти 16,7 миллиона гривен, которые в конечном итоге были присвоены командованием.

Благодаря слаженной и кропотливой работе следователей следственного управления и сотрудников управления уголовного розыска полиции Одесской области, СБУ и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона злоумышленники были разоблачены и задержаны в процессуальном порядке. В дальнейшем суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Правоохранители провели более 100 санкционированных обысков в нескольких областях Украины, изъяли ряд вещественных доказательств — документацию, черновые записи, ноутбуки, телефоны, банковские карты, наличные деньги.

На основании собранной доказательной базы фигурантам, в зависимости от их действий, сообщено о подозрении в совершении следующих уголовных правонарушений в составе организованной группы:

  • в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для себя, другого физического лица, использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно нанесло существенный ущерб государственным интересам, повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
  • во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);
  • в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, иного обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Максимальное наказание за эти преступления — 10 лет лишения свободы.

+3
Ги...ги....багатомільйонних оборудках з держкоштами ...16,7 млн це тритина двушечки на мацкву...
20.04.2026 12:10 Ответить
+3
Якби військовий трибунал розстріляв всіх учасників обородки з конфіскацією до третього коліна, то кількість таких випадків стрімко зменшилась би. Але за корумпованої зеленої наволочі "зєрмаків" це буде продовжуватися і далі. Це саботаж. Диверсія проти ЗСУ. У нас тепер немає військового трибуналу, немає військової прокуратури, немає офіцерських судів честі (честі теж нема). Є камандіри-"назначєнци". Ми стоїмо тільки завдяки українцям - солдатам та офіцерам нижньої ланки і підтримці союзників. Командування гниле - Головнокомандувач ухилянт-єврей, командувач кацап з "крємльовки", мінстр оборони корумпований американський татарин, сірий кардинал - корумпований агент феесбе єрмак, а навколо цього кодла кружляють, як чорні круки, міндічі з цукєрманами. Їх всіх потрібно звільняти і замінювати українцями для яких Батьківщина не порожнє слово...
20.04.2026 12:40 Ответить
+3
брешуть , оборудки типу ,"добирали військово службовців" не добирали а доводили до стану коли військовослужбовець вимушений був піти в СЗЧ ,і його ніхто в розшук не подавав ,а його зарплата текла його командиру , і це відбувається в кождій частині , в цьому випадку ймовірніше за все не поділився і вилізло , але це нічого не змінює оскільки кругова порука дозволяє всі такі випадки тупо не помічати .офіційно в СЗЧ 200 тис
20.04.2026 13:45 Ответить
та то випадково начфін не ті відсотки нарахував - командувапння про це навіть не здогадувалося! Там ще й юрист-консульт на посаді "сидить" - він підскаже як правильно захищатися...
20.04.2026 12:01 Ответить
Нічого дивного - гроші є тай крадуть
20.04.2026 12:06 Ответить
Йолоп?
20.04.2026 14:22 Ответить
Шо не так?
20.04.2026 14:24 Ответить
Дивно як мінімум те що крадуть так звані "захисники" ще й під час війни. Та не отримують за це гарантоване суворе покарання.
20.04.2026 14:26 Ответить
Після 2014 р - казна була пуста - все було вкрадене до нас - допомоги Заходу не було -шо було красти - а зараз очільники розговілися - може когось і посадять - колись - в нас антимайданівців 10 р садять
20.04.2026 14:45 Ответить
Яка третина? 2 млн доларів США це 80 з чимось млн грн
20.04.2026 12:45 Ответить
Мабуть є з кого брати приклад
20.04.2026 12:20 Ответить
Как по-Гоголю --" Мёртвые души"!
20.04.2026 13:01 Ответить
"Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" (с)
20.04.2026 13:22 Ответить
Нічого дивного. Споконвік і всюди на війнах крали, аж гай шумів.
20.04.2026 13:27 Ответить
То може таке легалізувати законодавчо, клоуне?
20.04.2026 14:24 Ответить
Дмітрій, а ти запереч те, що я написала. Спробуй.
20.04.2026 16:00 Ответить
