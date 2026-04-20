Зарплаты для "призрачных" солдат: командование в/ч подозревают в хищении 16,7 млн грн. ФОТОрепортаж

В Одесской области полиция и СБУ раскрыли организованную преступную группу военнослужащих, причастную к многомиллионным махинациям с государственными средствами. Командование воинской части присвоило почти 16,7 миллиона гривен, которые государство выделяло на денежное обеспечение фиктивных военнослужащих.

По данным следствия, командир одной из воинских частей организовал преступную группу в составе трех своих заместителей и командира роты. В течение 2022-2025 годов они реализовывали схему незаконного присвоения и растраты бюджетных средств, выделявшихся в качестве денежного обеспечения военнослужащим.

Фиктивное оформление военнослужащих

"Злоумышленники подбирали мужчин призывного возраста, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление. На них создавалась соответствующая служебная документация о призыве и пребывании на службе. Это становилось основанием для начисления денежного довольствия, премий и надбавок. Средства перечислялись на банковские счета псевдовоеннослужащих, обналичивались и распределялись между участниками группировки", — говорится в сообщении.

Убытки

Всего мошенники оформили не менее 19 человек, которые фактически не несли военную службу. На основании фиктивной документации им были начислены выплаты на сумму почти 16,7 миллиона гривен, которые в конечном итоге были присвоены командованием.

Благодаря слаженной и кропотливой работе следователей следственного управления и сотрудников управления уголовного розыска полиции Одесской области, СБУ и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона злоумышленники были разоблачены и задержаны в процессуальном порядке. В дальнейшем суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Правоохранители провели более 100 санкционированных обысков в нескольких областях Украины, изъяли ряд вещественных доказательств — документацию, черновые записи, ноутбуки, телефоны, банковские карты, наличные деньги.

На основании собранной доказательной базы фигурантам, в зависимости от их действий, сообщено о подозрении в совершении следующих уголовных правонарушений в составе организованной группы:

в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения какой-либо неправомерной выгоды для себя, другого физического лица, использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно нанесло существенный ущерб государственным интересам, повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);

во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);

в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, иного обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Максимальное наказание за эти преступления — 10 лет лишения свободы.