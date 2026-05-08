Бывшему чиновнику "Укргаздобычи" сообщили о подозрении в растрате более 1 млн грн на закупке топлива. ФОТО
Столичные полицейские сообщили о подозрении бывшему сотруднику "Укргаздобычи", растратившему более миллиона гривен при закупке дизельного топлива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, схему растраты бюджетных средств бывшим должностным лицом государственной газодобывающей компании раскрыли следователи Подольского управления полиции совместно с оперативниками УСР в г. Киеве и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.
Что уже установлено?
Правоохранители установили, что чиновник, занимая должность директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча", в 2024 году заключил договор с подрядной компанией на поставку 3 750 тонн дизельного топлива на сумму более 202 миллионов гривен.
"В дальнейшем он подписал акт приемки-передачи товара о приемке около 64 тонн топлива по цене, которая была значительно выше рыночной. Таким образом, из выплаченных поставщику 3,9 миллиона гривен - более одного миллиона гривен составила переплата", - говорится в сообщении.
Подозрение
Следователи сообщили бывшему руководителю общества о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
