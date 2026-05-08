Бывшему чиновнику "Укргаздобычи" сообщили о подозрении в растрате более 1 млн грн на закупке топлива. ФОТО

Столичные полицейские сообщили о подозрении бывшему сотруднику "Укргаздобычи", растратившему более миллиона гривен при закупке дизельного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, схему растраты бюджетных средств бывшим должностным лицом государственной газодобывающей компании раскрыли следователи Подольского управления полиции совместно с оперативниками УСР в г. Киеве и под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

Что уже установлено?

Правоохранители установили, что чиновник, занимая должность директора по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча", в 2024 году заключил договор с подрядной компанией на поставку 3 750 тонн дизельного топлива на сумму более 202 миллионов гривен.

"В дальнейшем он подписал акт приемки-передачи товара о приемке около 64 тонн топлива по цене, которая была значительно выше рыночной. Таким образом, из выплаченных поставщику 3,9 миллиона гривен - более одного миллиона гривен составила переплата", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зарплаты для "призрачных" солдат: командование воинской части подозревают в хищении 16,7 млн грн

Подозрение

Следователи сообщили бывшему руководителю общества о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ирпене раскрыли растрату более 2,8 млн грн на мемориале защитникам: объявлено о подозрениях