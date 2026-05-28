Депутат облсовета со сообщниками сотрудничал с РФ на оккупированном левобережье Херсонщины, - СБУ

Депутат Херсонского областного совета и трое его сообщников уличены в сотрудничестве с рашистами на оккупированной территории левобережья Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что они сотрудничали с врагом и вели бизнес на временно оккупированной территории Каховского района левобережья Херсонщины.

Речь идет о депутате Херсонского областного совета и трех местных предпринимателях — супругах, являющихся руководителями аграрных предприятий, и директоре одного из них.

Депутат является владельцем двух украинских предприятий в сфере технического обслуживания транспорта и выращивания зерновых культур.

"Во время оккупации он перерегистрировал их в соответствии с законодательством РФ и продолжил работать под контролем оккупационной администрации, уплачивая налоги в бюджет РФ.



Кроме того, находясь в сговоре с тремя другими фигурантами, он отвечал за деятельность их аграрных предприятий на территории Каховского района", — говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат получал от оккупационной администрации разрешения на обработку земель, организовывал поставки топлива и найм работников. Также занимался регистрацией транспорта и сельхозтехники в органах РФ и контролировал представление отчетности в оккупационные структуры.

Супруги-владельцы агробизнеса и их директор контролировали деятельность предприятий и подавали в оккупационное "министерство агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области" заявки на получение более 5 млн рублей субсидии от властей РФ.

В этом году депутат выехал с временно оккупированной территории Херсонщины в г. Одесса, где его задержали сотрудники СБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей.

В настоящее время трое его сообщников скрываются от правосудия на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Им заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению вражеских пособников к ответственности за преступления против Украины.

