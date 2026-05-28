Депутат облради зі спільниками співпрацював із РФ на окупованому лівобережжі Херсонщини, - СБУ

Депутата Херсонської обласної ради та трьох його спільників викрито на співпраці з рашистами на окупованій території лівобережжя Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що вони співпрацювали з ворогом і вели бізнес на тимчасово захопленій території Каховського району лівобережжя Херсонщини.

Йдеться про депутата Херсонської обласної ради і трьох місцевих підприємців - подружжя керівників аграрних підприємств і директор одного з них.

Депутат є власником двох українських підприємств у сфері технічного обслуговування транспорту та вирощування зернових культур.

"Під час окупації він перереєстрував їх за законодавством рф та продовжив працювати під контролем окупаційної адміністрації, сплачуючи податки до бюджету рф.



Крім того, перебуваючи у змові з трьома іншими фігурантами, він відповідав за діяльність їхніх аграрних підприємств на території Каховського району", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутат отримував від окупаційної адміністрації дозволи на обробку земель, організовував постачання пального та найм працівників. Також займався реєстрацією транспорту та сільгосптехніки в органах РФ і контролював подання звітності до окупаційних структур.

Подружжя власників агробізнесу та їхній директор контролювали діяльність підприємств і подавали до окупаційного "міністерства агропромислового комплексу продовольчої політики і рибальства Херсонської області" заявки на отримання понад 5 млн рублів субсидії від влади РФ.

Цьогоріч депутат виїхав з тимчасово окупованої території Херсонщини до м. Одеса, де його затримали співробітники СБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою.

Наразі троє його спільників переховуються від правосуддя на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення ворожих поплічників до відповідальності за злочини проти України.

