ДБР розслідує тисячі справ про держзраду та співпрацю з ворогом під час війни.

Працівники ДБР системно та наполегливо документують злочини проти національної безпеки України, вчинені під час війни. Йдеться про державну зраду, співпрацю з ворогом та інші правопорушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Подробиці

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення росії ДБР розслідує 3 012 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:

2 004 - за державну зраду;

795 - за колабораційну діяльність;

54 - за пособництво державі-агресору;

інші - за суміжними статтями.

Станом на квітень 2026 року:

1 664 особам повідомили про підозру;

519 осіб оголосили в розшук;

1 353 осіб перевіряють на причетність;

1 473 обвинувальних акти вже направили до суду.

