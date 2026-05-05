ДБР розслідує тисячі справ про держзраду та співпрацю з ворогом під час війни

ДБР полює на державних зрадників

Працівники ДБР системно та наполегливо документують злочини проти національної безпеки України, вчинені під час війни. Йдеться про державну зраду, співпрацю з ворогом та інші правопорушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Подробиці

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення росії ДБР розслідує 3 012 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:

  • 2 004 - за державну зраду;
  • 795 - за колабораційну діяльність;
  • 54 - за пособництво державі-агресору;
  • інші - за суміжними статтями.

Станом на квітень 2026 року:

  • 1 664 особам повідомили про підозру;
  • 519 осіб оголосили в розшук;
  • 1 353 осіб перевіряють на причетність;
  • 1 473 обвинувальних акти вже направили до суду.

Топ коментарі
гниле ДБР почало виправдовуватись ))

після того як на плівках міндіча сказали що з ДБР "все порешать можно" ))
05.05.2026 09:45 Відповісти
цукрове життя гнид ДБР

05.05.2026 09:49 Відповісти
Но помощника сивковича кричавшего "финансирование армии это популизм"в упор не замечают.
05.05.2026 09:48 Відповісти
Чого це "гниле"? Воно створювалося, як ручний цербер татарова. Повністю відповідає дизвайну.
Державне Бюро Репресій
Но помощника сивковича кричавшего "финансирование армии это популизм"в упор не замечают.
https://www.facebook.com/ZaMovuUa/posts/%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0/1344082257754167/ За тиждень до російської атаки полігон незрозуміло з якою місією полігон відвідали Подоляк та Арахамія.

Ще є фото спостерігача за розмінуванням акваторії
На тому спостерігачеві вже стільки злочинів, що вистачить на десяток довічних.
Але ж поки він при владі, має імунітет... "а **** ви мнє і маїм карєшам сдєлаєте?"
А установление маячков jps на все крупные запасы топлива перед вторжением по приказу агента сивковича - все преступления квартальщиков,по сей день находящихся на свободе,не хватит бумаги изложить и зафиксировать.
бачите, як оперативно?
вчора сказали, що не дадуть 90 млрд, поки мєнтів не відгамселять.
сьогодні дбр розслідує тисячі, мільйони, мільярди справ!
тільки потрібно пару млрд підкинути на прокуратуру, звісно!
ДБР розслідує тисячі справ про держзраду та співпрацю з ворогом під час війни.

І це все завербовані у Телеграмі?
Так, як воно "розслідує", результатів не буде ніколи.
За даними ЗМІ на кінець 2025 року кількість робітників ДБР складала 1900 осіб..."Потужна" робота...меньше 1 справи на слідчого направлено до суду...Не маю навіть сумніву,що більшість з них СЗЧ та заочні....Загубили слідство та карний розшук...Про райвідділи навіть казати не треба...після 18 години ні одно вікно не світиться...."працюють"....
Україна потребує негайного перезавантаження верхівкі влади а також дбр сбу та поліції з гпу що ви гниди робите під час такої біди.
За Майдан уже всіх посадили?!
