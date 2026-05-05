ДБР розслідує тисячі справ про держзраду та співпрацю з ворогом під час війни
Працівники ДБР системно та наполегливо документують злочини проти національної безпеки України, вчинені під час війни. Йдеться про державну зраду, співпрацю з ворогом та інші правопорушення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Подробиці
Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення росії ДБР розслідує 3 012 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:
- 2 004 - за державну зраду;
- 795 - за колабораційну діяльність;
- 54 - за пособництво державі-агресору;
- інші - за суміжними статтями.
Станом на квітень 2026 року:
- 1 664 особам повідомили про підозру;
- 519 осіб оголосили в розшук;
- 1 353 осіб перевіряють на причетність;
- 1 473 обвинувальних акти вже направили до суду.
після того як на плівках міндіча сказали що з ДБР "все порешать можно" ))
Державне Бюро Репресій
Але ж поки він при владі, має імунітет... "а **** ви мнє і маїм карєшам сдєлаєте?"
вчора сказали, що не дадуть 90 млрд, поки мєнтів не відгамселять.
сьогодні дбр розслідує тисячі, мільйони, мільярди справ!
тільки потрібно пару млрд підкинути на прокуратуру, звісно!
І це все завербовані у Телеграмі?