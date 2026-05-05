ГБР расследует тысячи дел о государственной измене и сотрудничестве с врагом во время войны
Сотрудники ГБР систематически и настойчиво документируют преступления против национальной безопасности Украины, совершенные во время войны. Речь идет о государственной измене, сотрудничестве с врагом и других правонарушениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Подробности
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 3 012 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности, в частности:
- 2 004 - за государственную измену;
- 795 - за коллаборационную деятельность;
- 54 - за пособничество государству-агрессору;
- остальные - по смежным статьям.
По состоянию на апрель 2026 года:
- 1 664 лицам сообщено о подозрении;
- 519 человек объявлены в розыск;
- 1 353 человека проверяют на причастность;
- 1 473 обвинительных акта уже направлены в суд.
Alex G.
05.05.2026 09:45
Alex G.
05.05.2026 09:49
Oleksii Magas
05.05.2026 09:55
після того як на плівках міндіча сказали що з ДБР "все порешать можно" ))
Державне Бюро Репресій
Але ж поки він при владі, має імунітет... "а **** ви мнє і маїм карєшам сдєлаєте?"
вчора сказали, що не дадуть 90 млрд, поки мєнтів не відгамселять.
сьогодні дбр розслідує тисячі, мільйони, мільярди справ!
тільки потрібно пару млрд підкинути на прокуратуру, звісно!
І це все завербовані у Телеграмі?