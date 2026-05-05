ГБР расследует тысячи дел о государственной измене и сотрудничестве с врагом во время войны

Сотрудники ГБР систематически и настойчиво документируют преступления против национальной безопасности Украины, совершенные во время войны. Речь идет о государственной измене, сотрудничестве с врагом и других правонарушениях.

Подробности

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 3 012 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности, в частности:

  • 2 004 - за государственную измену;
  • 795 - за коллаборационную деятельность;
  • 54 - за пособничество государству-агрессору;
  • остальные - по смежным статьям.

По состоянию на апрель 2026 года:

  • 1 664 лицам сообщено о подозрении;
  • 519 человек объявлены в розыск;
  • 1 353 человека проверяют на причастность;
  • 1 473 обвинительных акта уже направлены в суд.

Топ комментарии
гниле ДБР почало виправдовуватись ))

після того як на плівках міндіча сказали що з ДБР "все порешать можно" ))
05.05.2026 09:45 Ответить
цукрове життя гнид ДБР

05.05.2026 09:49 Ответить
Чого це "гниле"? Воно створювалося, як ручний цербер татарова. Повністю відповідає дизвайну.
Державне Бюро Репресій
05.05.2026 09:55 Ответить
05.05.2026 09:45 Ответить
05.05.2026 09:55 Ответить
Но помощника сивковича кричавшего "финансирование армии это популизм"в упор не замечают.
05.05.2026 09:48 Ответить
https://www.facebook.com/ZaMovuUa/posts/%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0/1344082257754167/ За тиждень до російської атаки полігон незрозуміло з якою місією полігон відвідали Подоляк та Арахамія.

05.05.2026 09:55 Ответить
Ще є фото спостерігача за розмінуванням акваторії
05.05.2026 09:56 Ответить
На тому спостерігачеві вже стільки злочинів, що вистачить на десяток довічних.
Але ж поки він при владі, має імунітет... "а **** ви мнє і маїм карєшам сдєлаєте?"
05.05.2026 11:51 Ответить
А установление маячков jps на все крупные запасы топлива перед вторжением по приказу агента сивковича - все преступления квартальщиков,по сей день находящихся на свободе,не хватит бумаги изложить и зафиксировать.
05.05.2026 10:19 Ответить
бачите, як оперативно?
вчора сказали, що не дадуть 90 млрд, поки мєнтів не відгамселять.
сьогодні дбр розслідує тисячі, мільйони, мільярди справ!
тільки потрібно пару млрд підкинути на прокуратуру, звісно!
05.05.2026 09:48 Ответить
05.05.2026 09:49 Ответить
ДБР розслідує тисячі справ про держзраду та співпрацю з ворогом під час війни.

І це все завербовані у Телеграмі?
05.05.2026 09:56 Ответить
Так, як воно "розслідує", результатів не буде ніколи.
05.05.2026 11:53 Ответить
За даними ЗМІ на кінець 2025 року кількість робітників ДБР складала 1900 осіб..."Потужна" робота...меньше 1 справи на слідчого направлено до суду...Не маю навіть сумніву,що більшість з них СЗЧ та заочні....Загубили слідство та карний розшук...Про райвідділи навіть казати не треба...після 18 години ні одно вікно не світиться...."працюють"....
05.05.2026 11:00 Ответить
Україна потребує негайного перезавантаження верхівкі влади а також дбр сбу та поліції з гпу що ви гниди робите під час такої біди.
05.05.2026 12:22 Ответить
За Майдан уже всіх посадили?!
05.05.2026 19:34 Ответить
 
 