ГБР расследует тысячи дел о государственной измене и сотрудничестве с врагом во время войны

Сотрудники ГБР систематически и настойчиво документируют преступления против национальной безопасности Украины, совершенные во время войны. Речь идет о государственной измене, сотрудничестве с врагом и других правонарушениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 3 012 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности, в частности:

2 004 - за государственную измену;

795 - за коллаборационную деятельность;

54 - за пособничество государству-агрессору;

остальные - по смежным статьям.

По состоянию на апрель 2026 года:

1 664 лицам сообщено о подозрении;

519 человек объявлены в розыск;

1 353 человека проверяют на причастность;

1 473 обвинительных акта уже направлены в суд.

