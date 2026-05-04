До 15 років ув’язнення засуджено жінку за державну зраду та передачу даних ворогу. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора мешканку Дніпра засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала вину та розкаялася.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Прокурори довели, що жінка свідомо вийшла на зв’язок із представником держави-агресора та погодилася виконувати його завдання.



Зокрема, вона перевіряла розташування однієї з військових частин у Дніпрі, підтверджувала її функціонування, а також збирала інформацію про наявність озброєння та військової техніки. Отримані дані передавала представнику РФ. За даними слідства, ця інформація могла використовуватися для підготовки ракетних ударів та артобстрілів українських військових.



Крім того, засуджена консультувала представника держави-агресора щодо залучення громадян України до підривної діяльності та допомагала своєму чоловікові, який діяв в інтересах РФ.



Також вона поширювала повідомлення із запереченням збройної агресії Росії проти України.



Суд визнав жінку винуватою у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ.



29 квітня 2026 року вироком суду їй призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. У дохід держави передано, зокрема, автомобіль Mercedes-Benz ML та квартиру в Дніпрі площею понад 100 кв. м.

