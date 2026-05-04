2 316 11

До 15 років ув’язнення засуджено жінку за державну зраду та передачу даних ворогу. ФОТО

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора мешканку Дніпра засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала вину та розкаялася.

Прокурори довели, що жінка свідомо вийшла на зв’язок із представником держави-агресора та погодилася виконувати його завдання.

Зокрема, вона перевіряла розташування однієї з військових частин у Дніпрі, підтверджувала її функціонування, а також збирала інформацію про наявність озброєння та військової техніки. Отримані дані передавала представнику РФ. За даними слідства, ця інформація могла використовуватися для підготовки ракетних ударів та артобстрілів українських військових.

Крім того, засуджена консультувала представника держави-агресора щодо залучення громадян України до підривної діяльності та допомагала своєму чоловікові, який діяв в інтересах РФ.

Також вона поширювала повідомлення із запереченням збройної агресії Росії проти України.

Суд визнав жінку винуватою у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ.

29 квітня 2026 року вироком суду їй призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. У дохід держави передано, зокрема, автомобіль Mercedes-Benz ML та квартиру в Дніпрі площею понад 100 кв. м.

Можна згадати ще одного блазня, котрий злив ворогу операцію "Авеню" і знищив кар'єри багатьох причетних до неї українських спеціалістів. Що це було, як не державна зрада?
04.05.2026 11:44 Відповісти
є вирок суду. якого іглесіаса замазано рило?
04.05.2026 11:13 Відповісти
Стаття 111 Кримінального кодексу. Уважно читайте і не пишіть нісенітниць.
04.05.2026 11:17 Відповісти
Державна зрада? Хм, а вона присягу на вірність державі давала. Вона держслужбовиця?
04.05.2026 11:10 Відповісти
Стаття 111 Кримінального кодексу. Уважно читайте і не пишіть нісенітниць.
04.05.2026 11:17 Відповісти
Нісенітниця? Гаразд. Тоді чого оту статтю не застосовують до різних бойків та шуфричів та інших їм подібних котрі ще й присягу на вірність Україні давали? ! Тільки не пишіть ''что ета другоє''!
04.05.2026 11:41 Відповісти
Можна згадати ще одного блазня, котрий злив ворогу операцію "Авеню" і знищив кар'єри багатьох причетних до неї українських спеціалістів. Що це було, як не державна зрада?
04.05.2026 11:44 Відповісти
А ось це вже не до мене.
04.05.2026 11:55 Відповісти
Суб'єктом державної зради (ст. 111 КК) може бути будь-який громадянин України, який досяг 16 років. Факт наявності чи відсутності присяги, а також державний статус не мають значення.Присяга не є обов'язковою: Для відповідальності за зраду важливо лише громадянство України.
04.05.2026 15:11 Відповісти
А вдома совок совком 🤣🤪
04.05.2026 11:13 Відповісти
Виходячи з вигляду шиї та рук вона вже давно пенсійного віку. Тож квартира ще з тих радянських часів коли вона була завмагазину овочів. Чи пиво розливала у ларьку. А ML син подарував.
04.05.2026 11:21 Відповісти
є вирок суду. якого іглесіаса замазано рило?
04.05.2026 11:13 Відповісти
Mercedes-Benz та квартиру 100 кв.м в цієї руськощелепної прихильниці з'явилися в вільній Україні. Але ж лаптеногий мир добровільно змусив її все це повернути державі Україна.
04.05.2026 11:16 Відповісти
Так, це не Неля Штепа, Добкін чи інша навколоригівська мразота. Тут все якось на диво швидко.
04.05.2026 12:49 Відповісти
 
 