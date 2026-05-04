РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9420 посетителей онлайн
Новости Фото Государственная измена Осуждение корректировщика
2 323 11

К 15 годам лишения свободы приговорена женщина за государственную измену и передачу данных врагу. ФОТО

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Офиса Генерального прокурора, жительница Днепра была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Прокуроры доказали, что женщина сознательно вступила в связь с представителем государства-агрессора и согласилась выполнять его задания.

В частности, она проверяла расположение одной из воинских частей в Днепре, подтверждала ее функционирование, а также собирала информацию о наличии вооружения и военной техники. Полученные данные передавала представителю РФ. По данным следствия, эта информация могла использоваться для подготовки ракетных ударов и артобстрелов украинских военных.

Кроме того, осужденная консультировала представителя государства-агрессора по вопросам привлечения граждан Украины к подрывной деятельности и помогала своему мужу, который действовал в интересах РФ.

Также она распространяла сообщения с отрицанием вооруженной агрессии России против Украины.

Суд признал женщину виновной в государственной измене и отрицании вооруженной агрессии РФ.

29 апреля 2026 года приговором суда ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. В доход государства переданы, в частности, автомобиль Mercedes-Benz ML и квартира в Днепре площадью более 100 кв. м.

суд

Читайте также: За деньги "решали вопросы" с розыском и мобилизацией: на Волыни объявлено подозрение должностному лицу ТЦК и экс-военному, — Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4575) россия (97385) Офис Генпрокурора (3075) Днепропетровская область (5149) Днепровский район (344) война в Украине (8164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Можна згадати ще одного блазня, котрий злив ворогу операцію "Авеню" і знищив кар'єри багатьох причетних до неї українських спеціалістів. Що це було, як не державна зрада?
показать весь комментарий
04.05.2026 11:44 Ответить
+6
є вирок суду. якого іглесіаса замазано рило?
показать весь комментарий
04.05.2026 11:13 Ответить
+5
Стаття 111 Кримінального кодексу. Уважно читайте і не пишіть нісенітниць.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Державна зрада? Хм, а вона присягу на вірність державі давала. Вона держслужбовиця?
показать весь комментарий
04.05.2026 11:10 Ответить
Стаття 111 Кримінального кодексу. Уважно читайте і не пишіть нісенітниць.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:17 Ответить
Нісенітниця? Гаразд. Тоді чого оту статтю не застосовують до різних бойків та шуфричів та інших їм подібних котрі ще й присягу на вірність Україні давали? ! Тільки не пишіть ''что ета другоє''!
показать весь комментарий
04.05.2026 11:41 Ответить
Можна згадати ще одного блазня, котрий злив ворогу операцію "Авеню" і знищив кар'єри багатьох причетних до неї українських спеціалістів. Що це було, як не державна зрада?
показать весь комментарий
04.05.2026 11:44 Ответить
А ось це вже не до мене.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:55 Ответить
Суб'єктом державної зради (ст. 111 КК) може бути будь-який громадянин України, який досяг 16 років. Факт наявності чи відсутності присяги, а також державний статус не мають значення.Присяга не є обов'язковою: Для відповідальності за зраду важливо лише громадянство України.
показать весь комментарий
04.05.2026 15:11 Ответить
автомобіль Mercedes-Benz ML та квартиру в Дніпрі площею понад 100 кв. м. Джерело: https://censor.net/ua/p4001349
А вдома совок совком 🤣🤪
показать весь комментарий
04.05.2026 11:13 Ответить
Виходячи з вигляду шиї та рук вона вже давно пенсійного віку. Тож квартира ще з тих радянських часів коли вона була завмагазину овочів. Чи пиво розливала у ларьку. А ML син подарував.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:21 Ответить
є вирок суду. якого іглесіаса замазано рило?
показать весь комментарий
04.05.2026 11:13 Ответить
Mercedes-Benz та квартиру 100 кв.м в цієї руськощелепної прихильниці з'явилися в вільній Україні. Але ж лаптеногий мир добровільно змусив її все це повернути державі Україна.
показать весь комментарий
04.05.2026 11:16 Ответить
Так, це не Неля Штепа, Добкін чи інша навколоригівська мразота. Тут все якось на диво швидко.
показать весь комментарий
04.05.2026 12:49 Ответить
 
 