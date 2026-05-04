К 15 годам лишения свободы приговорена женщина за государственную измену и передачу данных врагу. ФОТО

По результатам публичного обвинения, выдвинутого прокурорами Офиса Генерального прокурора, жительница Днепра была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Прокуроры доказали, что женщина сознательно вступила в связь с представителем государства-агрессора и согласилась выполнять его задания.



В частности, она проверяла расположение одной из воинских частей в Днепре, подтверждала ее функционирование, а также собирала информацию о наличии вооружения и военной техники. Полученные данные передавала представителю РФ. По данным следствия, эта информация могла использоваться для подготовки ракетных ударов и артобстрелов украинских военных.



Кроме того, осужденная консультировала представителя государства-агрессора по вопросам привлечения граждан Украины к подрывной деятельности и помогала своему мужу, который действовал в интересах РФ.



Также она распространяла сообщения с отрицанием вооруженной агрессии России против Украины.



Суд признал женщину виновной в государственной измене и отрицании вооруженной агрессии РФ.



29 апреля 2026 года приговором суда ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. В доход государства переданы, в частности, автомобиль Mercedes-Benz ML и квартира в Днепре площадью более 100 кв. м.

Читайте также: За деньги "решали вопросы" с розыском и мобилизацией: на Волыни объявлено подозрение должностному лицу ТЦК и экс-военному, — Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж