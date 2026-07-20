Затримано ще 3-х агентів РФ, які реєстрували Starlink для рашистів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала нові спроби рашистів отримати доступ до супутникової системи Starlink для ведення війни проти України, затримано ще трьох російських агентів, які намагались "підключити" ворога до терміналів інтернет-зв’язку.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Діяльність та затримання агентів

Так, у Кіровоградській області викрито мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та невдовзі був завербований російськими спецслужбістами через Телеграм-канал з пошуку "легких" заробітків.

За обіцянку "швидких" грошей з РФ дезертир зареєстрував на себе Старлінк і передав відповідні реквізити куратору з країни-агресора. Надалі фігурант під вигаданими приводами залучив ще десятьох своїх знайомих, щоб приховано оформити супутникові термінали для рашистів.

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У Житомирі затримано місцеву наркозалежну, яку російські спецслужбісти завербували через тематичні Телеграм-канали з продажу наркотиків та психотропів.

Сподіваючись отримати гроші "на дозу", вона погодилась зареєструвати на своє ім’я Старлінк з передачею рашистам кодів доступу до супутникової системи. Згодом фігурантка залучила до співпраці з ворогом ще трьох спільників для оформлення нових інтернет-терміналів, розповіли в СБУ.

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На Миколаївщині викрито студента професійно-технічного училища, який допомагав рф отримати доступ до Старлінків для коригування дронових атак на південному фронті.

Як з’ясувало розслідування, юнак потрапив у поле зору російських спецслужбістів через прокремлівські Телеграм-чати. Задокументовано, як за гроші фігурант оформив супутникові термінали на себе та своїх родичів, а потім планував передати реквізити спецслужбі РФ.

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Підозри

За всіма викритими фактами було заблоковано доступ до незаконно оформлених терміналів Старлінк.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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