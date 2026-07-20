Затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по аеродромах і артилерії ЗСУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харківській області ще одного російського агента. На замовлення фсб зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Які дані він передавав ворогу?
Як з’ясувало розслідування, серед основних "цілей" рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню.
Щоб встановити "потрібні" геолокації і навести по них ракетно-бомбові та дронові атаки, російська спецслужба завербувала безробітного з Чугуївського району.
Для виконання агентурного завдання фігурант пішки обходив місцевість, щоб виявити підрозділи Сил оборони і "злити" їхні координати ворогу.
"Крім цього, у разі виявлення "потрібних" об’єктів він мав встановити поблизу них приховані відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
За допомогою замаскованих пристроїв рашисти сподівались у режимі реального часу відстежити розташування українських військ і скоригувати по них комбіновані удари", - пояснили в СБУ.
Затримання та підозра
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і задокументували, як він встановив "відеопастки" на деревах поблизу об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.
- На фінальному етапі операції агента було затримано під час підготовки нової розвідвилазки.
- Під час обшуків у затриманого виявлено 4 смартфони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з фсб та збору розвідданих.
- Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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