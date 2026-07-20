Задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по аэродромам и артиллерии ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного российского агента. По заказу ФСБ злоумышленник корректировал вражеские обстрелы прифронтовых территорий восточного региона Украины с помощью замаскированных видеокамер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Какие данные он передавал врагу?

Как выяснило расследование, среди основных "целей" рашистов были оперативные аэродромы ВСУ и огневые позиции украинской артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня.

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Чтобы установить "нужные" геолокации и нанести по ним ракетно-бомбовые и дронные удары, российская спецслужба завербовала безработного из Чугуевского района.

Для выполнения агентурного задания фигурант пешком обходил местность, чтобы выявить подразделения Сил обороны и "слить" их координаты врагу.

"Кроме того, в случае обнаружения "нужных" объектов он должен был установить рядом с ними скрытые видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

С помощью замаскированных устройств рашисты надеялись в режиме реального времени отслеживать расположение украинских войск и скорректировать по ним комбинированные удары", — пояснили в СБУ.

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Задержание и подозрение

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и зафиксировали, как он устанавливал "видеоловушки" на деревьях вблизи объектов, которые, по его мнению, могли использоваться Силами обороны.