Задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по аэродромам и артиллерии ВСУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного российского агента. По заказу ФСБ злоумышленник корректировал вражеские обстрелы прифронтовых территорий восточного региона Украины с помощью замаскированных видеокамер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие данные он передавал врагу?
Как выяснило расследование, среди основных "целей" рашистов были оперативные аэродромы ВСУ и огневые позиции украинской артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня.
Чтобы установить "нужные" геолокации и нанести по ним ракетно-бомбовые и дронные удары, российская спецслужба завербовала безработного из Чугуевского района.
Для выполнения агентурного задания фигурант пешком обходил местность, чтобы выявить подразделения Сил обороны и "слить" их координаты врагу.
"Кроме того, в случае обнаружения "нужных" объектов он должен был установить рядом с ними скрытые видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.
С помощью замаскированных устройств рашисты надеялись в режиме реального времени отслеживать расположение украинских войск и скорректировать по ним комбинированные удары", — пояснили в СБУ.
Задержание и подозрение
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и зафиксировали, как он устанавливал "видеоловушки" на деревьях вблизи объектов, которые, по его мнению, могли использоваться Силами обороны.
- На заключительном этапе операции агент был задержан во время подготовки новой разведывательной вылазки.
- В ходе обысков у задержанного обнаружено 4 смартфона, которые он постоянно менял для конспиративной связи с ФСБ и сбора разведданных.
- Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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