Мобилизованный дезертир работал на РФ и сливал данные об украинских военных на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Днепропетровской области ещё одного российского агента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался завербованный врагом мобилизованный из Запорожья, который самовольно покинул воинскую часть и собирал для РФ разведданные о Силах обороны Украины.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан бывший следователь из Сумской области, который шпионил для ФСБ и наводил удары РФ по приграничным районам, — СБУ. ФОТО

Какие данные он передавал врагу?

Как выяснило расследование, больше всего российских спецслужбистов интересовала информация о пунктах базирования украинских войск в прифронтовых районах нашей страны.

Агентурные данные рашисты планировали использовать для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточных и южных регионов Украины.

"Кроме того, рашисты надеялись узнать личные данные командиров подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на передовой", — пояснили в СБУ.

В частности, агент должен был собрать и передать российским спецслужбистам сведения о местах временного пребывания украинских военных, их позывных и пунктах базирования подчиненного личного состава.

В случае получения разведывательных сведений враг планировал использовать их для подготовки терактов и диверсий против Сил обороны.

Для выполнения агентурного задания дезертир пытался "слить" рашистам информацию о своей воинской части и смежных подразделениях украинских войск.

Читайте также: Задержаны агенты РФ, которые корректировали вражеские атаки по одной из ключевых ТЭС Днепропетровской области, — СБУ. ФОТО

Задержание и подозрение