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Мобилизованный дезертир работал на РФ и сливал данные об украинских военных на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Днепропетровской области ещё одного российского агента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался завербованный врагом мобилизованный из Запорожья, который самовольно покинул воинскую часть и собирал для РФ разведданные о Силах обороны Украины.

Шпион из Днепропетровской области
Шпион из Днепропетровской области

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Какие данные он передавал врагу?

Как выяснило расследование, больше всего российских спецслужбистов интересовала информация о пунктах базирования украинских войск в прифронтовых районах нашей страны.

Агентурные данные рашисты планировали использовать для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов восточных и южных регионов Украины.

"Кроме того, рашисты надеялись узнать личные данные командиров подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на передовой", — пояснили в СБУ.

В частности, агент должен был собрать и передать российским спецслужбистам сведения о местах временного пребывания украинских военных, их позывных и пунктах базирования подчиненного личного состава.

В случае получения разведывательных сведений враг планировал использовать их для подготовки терактов и диверсий против Сил обороны.

Для выполнения агентурного задания дезертир пытался "слить" рашистам информацию о своей воинской части и смежных подразделениях украинских войск.

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Задержание и подозрение

  • Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеский замысел, поэтапно задокументировали шпионскую активность агента и задержали его.
  • По данным следствия, российские спецслужбисты завербовали мобилизованного через его мать, которая поддерживала контакты со знакомыми, проживающими на временно оккупированной части территории Запорожской области и работающими на рашистов.
  • В ходе обысков у задержанного был изъят смартфон с доказательствами его сотрудничества с врагом.
  • Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20896) шпионаж (1506) Днепропетровская область (5440)
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