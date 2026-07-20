Мобілізований дезертир працював на РФ і зливав дані про українських військових на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Дніпропетровській області ще одного російського агента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як зазначається, ним виявився завербований ворогом мобілізований із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину і збирав для РФ розвіддані про Сили оборони України.





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Які дані він передавав ворога?

Як з’ясувало розслідування, найбільше російських спецслужбістів цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах нашої держави.

Агентурні дані рашисти планували використати для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України.

"Крім цього, рашисти сподівались дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій", - пояснили в СБУ.

Зокрема, агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських воїнів, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу.

У разі отримання розвідувальних відомостей ворог планував їх задіяти для підготовки терактів і диверсій проти Сил оборони.

Для виконання агентурного завдання дезертир намагався "злити" рашистам інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи українських військ.

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Затримання та підозра