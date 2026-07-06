Затримано агентів РФ, які коригували ворожі атаки по одній із ключових ТЕС Дніпропетровщини, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів фсб. Зловмисники наводили ракетно-дронові атаки РФ по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Серед цілей - місцева ТЕС

Одним із пріоритетних завдань коригувальників, які для них визначив ворог, було проведення дорозвідки поблизу місцевої теплової електростанції, яка живить прифронтові райони області.

Як з’ясувало розслідування, наведенням повітряних ударів займалися місцеві жителі. Вони діяли окремо один від одного, але мали одного спільного куратора з російської спецслужби.

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"Один із фігурантів - ухилянт із Дніпра, який майже не залишав свого помешкання, а потрібну рашистам інформацію завуальовано випитував у сусідів та родичів.

Задокументовано, як під виглядом побутових розмов він намагався дізнатися не тільки про технічний стан місцевої ТЕС, а й координати вогневих позицій української ППО", - йдеться у повідомленні.

Ще одна фігурантка - безробітна із Зеленодольська, яка обходила територію, щоб виявити і зафіксувати пункти базування мобільних вогневих груп. Жінка також відстежувала наслідки повітряних ударів по місцевих енергооб’єктах.

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Викриття агентів РФ