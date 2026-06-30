Агент ФСБ передавав РФ дані про локації Сил оборони на Одещині, - СБУ

Викрито російського агента, який збирав дані про місця дислокації Сил оборони в Одесі та Одеській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Місцевий житель потрапив до уваги ФСБ через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань РФв Телеграм-каналах.

"Задокументовано, що агент відстежував пункти базування Сил оборони, по яких рашисти планували ракетно-дронові обстріли. Найбільше рашистів цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України.

Для стеження та збору даних про військові об’єкти фігурант об’їжджав місцевість на авто. Після розвідвилазок він доповідав куратору з рф у месенджері, а потім видаляв листування", - йдеться в повідомленні.

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Також, щоб спровокувати поширення панічних настроїв серед місцевих жителів та дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в місті та області, фігурант ініціював перед куратором передачу вогнепальної зброї.

"Зловмисник передав представнику спецслужби рф дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто, як можливі цілі для ліквідації", - додали в СБУ.

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Фігуранта завчасно викрили та затримали. Під час обшуків у затриманого вилучено 3 смартфони із доказами його роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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