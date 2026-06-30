Агент ФСБ передавал РФ данные о местоположении Сил обороны в Одесской области, - СБУ

Разоблачен российский агент, который собирал данные о местах дислокации Сил обороны в Одессе и Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Местный житель попал в поле зрения ФСБ из-за собственных публикаций в поддержку кремлевского режима и вооруженных группировок РФ в Telegram-каналах.

"Документально подтверждено, что агент отслеживал пункты базирования Сил обороны, по которым рашисты планировали ракетно-дроновые обстрелы. Больше всего рашистов интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических складов ВСУ на юге Украины.

Для слежения и сбора данных о военных объектах фигурант объезжал местность на автомобиле. После разведывательных вылазок он докладывал куратору из РФ в мессенджере, а затем удалял переписку", - говорится в сообщении.

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Кроме того, чтобы спровоцировать распространение панических настроений среди местных жителей и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в городе и области, фигурант инициировал передачу огнестрельного оружия куратору.

"Злоумышленник передал представителю спецслужбы РФ данные депутата местного совета и военнослужащего Национальной гвардии Украины, которых знал лично, как возможные цели для ликвидации", - добавили в СБУ.

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Фигурант был своевременно разоблачен и задержан. В ходе обысков у задержанного изъяли 3 смартфона с доказательствами его работы на ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 2, 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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