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Новости Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф Удары по нефтепортам РФ
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СБУ во второй раз атаковала нефтестанцию "Второво" под Москвой

СБУ нанесла удар по ключевому топливному узлу РФ под Москвой

Дроны СБУ нанесли удар по станции "Второво", которая является важным логистическим объектом по поставке нефтепродуктов в РФ, в частности, поставляет топливо в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, удар пришелся по техническим зданиям станции, после чего была зафиксирована детонация. Объект обеспечивает транспортировку дизельного топлива к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а также поставки нефтепродуктов внутренним потребителям и экспорт через порты Балтийского моря.

"СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации на стратегических объектах РФ, обеспечивающих функционирование ее военной экономики. Враг должен ощутить последствия своей агрессии не только на поле боя, но и в собственном бюджете, логистике и экспортных доходах. Каждый пораженный объект - это сокращение ресурсов для ведения войны и более высокая цена, которую Кремль вынужден платить за продолжение агрессии", - отметили в ведомстве.

Что известно о пораженном объекте?

НПС "Второво" - это нефтеперекачивающая (линейно-производственная диспетчерская) станция в России, во Владимирской области, входящая в систему магистральных трубопроводов компании "Транснефть".

Является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

  • 10 июня спецназовцы "Альфы" нанесли удар по нефтеперекачивающим станциям "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ.

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