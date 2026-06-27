СБУ во второй раз атаковала нефтестанцию "Второво" под Москвой

Дроны СБУ нанесли удар по станции "Второво", которая является важным логистическим объектом по поставке нефтепродуктов в РФ, в частности, поставляет топливо в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, удар пришелся по техническим зданиям станции, после чего была зафиксирована детонация. Объект обеспечивает транспортировку дизельного топлива к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а также поставки нефтепродуктов внутренним потребителям и экспорт через порты Балтийского моря.

"СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации на стратегических объектах РФ, обеспечивающих функционирование ее военной экономики. Враг должен ощутить последствия своей агрессии не только на поле боя, но и в собственном бюджете, логистике и экспортных доходах. Каждый пораженный объект - это сокращение ресурсов для ведения войны и более высокая цена, которую Кремль вынужден платить за продолжение агрессии", - отметили в ведомстве.

Что известно о пораженном объекте?

НПС "Второво" - это нефтеперекачивающая (линейно-производственная диспетчерская) станция в России, во Владимирской области, входящая в систему магистральных трубопроводов компании "Транснефть".

Является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям. Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива к московскому кольцевому нефтепродуктопроводу, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

10 июня спецназовцы "Альфы" нанесли удар по нефтеперекачивающим станциям "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ.

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