СБУ вдруге атакувала нафтостанцію "Второво" під Москвою

Дрони СБУ уразили станцію "Второво", яка є важливим логістичним об’єктом постачання нафтопродуктів у РФ, зокрема постачає пальне до Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, удар припав по технічних будівлях станції, після чого зафіксовано детонацію. Об’єкт забезпечує транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також постачання нафтопродуктів до внутрішніх споживачів і експорт через порти Балтійського моря.

"СБУ й надалі проводитиме спецоперації на стратегічних об’єктах РФ, що забезпечують функціонування її воєнної економіки. Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об’єкт - це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії", - зазначили у відомстві.

Що відомо про уражений об'єкт?

НПС "Второво" - це нафтоперекачувальна (лінійно-виробнича диспетчерська) станція в Росії, у Володимирській області, що входить до системи магістральних трубопроводів компанії "Транснефть".

Є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти - на великі нафтобази навколо Москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

10 червня спецпризначенці "Альфи" уразили нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" у Володимирській області РФ.

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