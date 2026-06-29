Удар фугасными бомбами по Коростеню в марте 2022 года: генералам РФ сообщено о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении двух представителей высшего командования вооруженных формирований РФ, которые спланировали и отдали приказ о нанесении авиаудара по городу Коростень в Житомирской области в ночь с 9 на 10 марта 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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СБУ установила личности командиров, отдавших приказ бомбить Коростень

Как отмечается, в результате вражеской атаки по жилым кварталам и другой гражданской инфраструктуре райцентра один местный житель получил тяжелые ранения, а двое граждан Республики Беларусь погибли.

Также повреждения различной степени получили более полусотни частных домов на десяти улицах города.

Кроме того, в зоне обстрела оказались местный водопровод, коммерческий комплекс и станции технического обслуживания автомобилей.

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Как выяснило расследование, решение о нападении на гражданские объекты Коростеня приняли:

генерал-полковник Александр Чайко — на тот момент командующий войсками Восточного военного округа РФ;

генерал-лейтенант Владимир Кравченко — командующий авиационной группой оперативной группировки войск РФ "Восток".

Что известно об авиаударе по Житомирской области

Установлено, что по приказу российских генералов их подчиненные нанесли по Коростеню не менее 12 ударов фугасными и осколочно-фугасными бомбами, произведенными на заводах российского "Научно-производственного объединения "Базальт".

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Для атаки украинского города рашисты подняли в воздух два бомбардировщика.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, в сочетании с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.