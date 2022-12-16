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"Приліт" в об’єкт інфраструктури зафіксовано у Коростені, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

коростень

У Коростені Житомирської області зафіксовано приліт в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу міськради.

"Міський голова Володимир Москаленко констатував, що є влучення по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади. Закликав, зберігати спокій та наголосив, що ймовірна довготривала відсутність енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

Автор: Богдан Гуньковський
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Мене цікавить як рашисти системно получають координати інфраструктурних обьектов ? Тут не прості наводчики працюють

а ось СБУ ЦЕ ЯВНО НЕ ЦІКАВИТЬ
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16.12.2022 11:26 Відповісти
эти обьекты со времен СССР, энергосистема не менялась.
просматривают снимки с космоса и корректирую, что повреждено, что нет.
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16.12.2022 11:31 Відповісти
Мене цікавить, як відреагує СБУ на те, що тільки що один з нардепів на ТГ-каналі вже опублікував відео прильотів. По його власним словам, на відео - прильот по об'єкту енергетики (посилання на відео не дам).
P.S. Коментарі пасажирів автівки нардепа - окрема розмова. Складається враження, що там повний салон шл....х. Ну ви зрозуміли.
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16.12.2022 12:11 Відповісти
Раз він вже опубликовав , то можете і ссилку дати , щоб українці подивились КОГО ОБРАЛИ .
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16.12.2022 12:13 Відповісти
Святий Миколай. Я себя хорошо вел весь год - скинь на русню астероид!
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16.12.2022 11:36 Відповісти
Тиць 💆‍♂️ https://universemagazine.com/ru/asteroid-launcher-pozvolyaet-sbrosit-asteroid-na-moskvu/?fbclid=IwAR1i6-EckSa3riRHzmcgvJlVNhMWhW_IMQBG1HQIdVzm5dMnveAYXe8P0Lg
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16.12.2022 11:55 Відповісти
Треба поруч з існуючими наземними електропідстанціями які легкодоступні для ракет рити котловани які обкладати залізобетонним куполом і 10 метрів земляний курган зверху. І там комутувати те обладнання яке дає захід.Зробити раз добротно і спокій.Чому в цьому напрямку нічого не робиться?
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16.12.2022 11:58 Відповісти
 
 