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"Приліт" в об’єкт інфраструктури зафіксовано у Коростені, - міськрада
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У Коростені Житомирської області зафіксовано приліт в об’єкт інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу міськради.
"Міський голова Володимир Москаленко констатував, що є влучення по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади. Закликав, зберігати спокій та наголосив, що ймовірна довготривала відсутність енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
а ось СБУ ЦЕ ЯВНО НЕ ЦІКАВИТЬ
просматривают снимки с космоса и корректирую, что повреждено, что нет.
P.S. Коментарі пасажирів автівки нардепа - окрема розмова. Складається враження, що там повний салон шл....х. Ну ви зрозуміли.