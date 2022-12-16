"Приліт" в об’єкт інфраструктури зафіксовано у Коростені, - міськрада

У Коростені Житомирської області зафіксовано приліт в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу міськради.

"Міський голова Володимир Москаленко констатував, що є влучення по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади. Закликав, зберігати спокій та наголосив, що ймовірна довготривала відсутність енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

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