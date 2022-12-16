Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

На Житомирщині вимкнули електропостачання, щоб уникнути масштабних пошкоджень у разі влучання ракет в енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграмі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання!



Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.



Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" - йдеться в повідомленні.

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