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Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

На Житомирщині вимкнули електропостачання, щоб уникнути масштабних пошкоджень у разі влучання ракет в енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграмі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання!

Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Повітряну тривогу оголошено у більшості областей України: Кім повідомив про ракети у повітряному просторі

Автор: Наталя Джума
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