Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання
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На Житомирщині вимкнули електропостачання, щоб уникнути масштабних пошкоджень у разі влучання ракет в енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграмі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання!
Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.
Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" - йдеться в повідомленні.
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