Задержаны агенты РФ, которые корректировали вражеские атаки на одну из ключевых ТЭС Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области ещё двух агентов ФСБ. Злоумышленники координировали ракетно-дроновые атаки РФ на энергетическую инфраструктуру региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Среди целей - местная ТЭС
Одной из приоритетных задач корректировщиков, которые для них определил враг, было проведение доразведки вблизи местной тепловой электростанции, которая питает прифронтовые районы области.
Как выяснило расследование, наведением воздушных ударов занимались местные жители. Они действовали отдельно друг от друга, но имели одного общего куратора из российской спецслужбы.
"Один из фигурантов - уклонист из Днепра, который почти не выходил из своего дома, а нужную рашистам информацию завуалированно выпытывал у соседей и родственников.
Зафиксировано, как под видом бытовых разговоров он пытался узнать не только о техническом состоянии местной ТЭС, но и координаты огневых позиций украинской ПВО", - говорится в сообщении.
Еще одна фигурантка - безработная из Зеленодольска, которая обходила территорию, чтобы выявить и зафиксировать пункты базирования мобильных огневых групп. Женщина также отслеживала последствия авиаударов по местным энергообъектам.
Разоблачение агентов РФ
- Служба безопасности разоблачила обоих агентов, задокументировала их преступления и задержала.
- В ходе обысков у фигурантов были изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.
- Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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