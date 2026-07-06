Задержаны агенты РФ, которые корректировали вражеские атаки на одну из ключевых ТЭС Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области ещё двух агентов ФСБ. Злоумышленники координировали ракетно-дроновые атаки РФ на энергетическую инфраструктуру региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ





Среди целей - местная ТЭС

Одной из приоритетных задач корректировщиков, которые для них определил враг, было проведение доразведки вблизи местной тепловой электростанции, которая питает прифронтовые районы области.

Как выяснило расследование, наведением воздушных ударов занимались местные жители. Они действовали отдельно друг от друга, но имели одного общего куратора из российской спецслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ передавал РФ данные о местоположении Сил обороны в Одесской области, - СБУ

"Один из фигурантов - уклонист из Днепра, который почти не выходил из своего дома, а нужную рашистам информацию завуалированно выпытывал у соседей и родственников.

Зафиксировано, как под видом бытовых разговоров он пытался узнать не только о техническом состоянии местной ТЭС, но и координаты огневых позиций украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Еще одна фигурантка - безработная из Зеленодольска, которая обходила территорию, чтобы выявить и зафиксировать пункты базирования мобильных огневых групп. Женщина также отслеживала последствия авиаударов по местным энергообъектам.

Читайте: СБУ совместно с 3-м армейским корпусом задержала российского корректировщика в "киллзоне" под Лиманом. ФОТО

Разоблачение агентов РФ