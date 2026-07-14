Затримано ексслідчого з Сумщини, який шпигував для ФСБ та наводив удари РФ по прикордонню, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала на Сумщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник розвідував координати для повітряних атак РФ по прикордонню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, завдання загарбників виконував завербований ФСБ екскерівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі.

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У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої давні приятельські зв'язки з військовослужбовцем РФ та власні прокремлівські переконання.

Деталі справи

За матеріалами справи, у 2025 році на нього вийшов співробітник управління ФСБ по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів РФ по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.

Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів.

"Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих", - пояснили в СБУ.

Зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

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Затримання та підозра