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Новини Фото Затримання коригувальників Шпигунство на користь РФ
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Затримано ексслідчого з Сумщини, який шпигував для ФСБ та наводив удари РФ по прикордонню, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала на Сумщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник розвідував координати для повітряних атак РФ по прикордонню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як з’ясувало розслідування, завдання загарбників виконував завербований ФСБ екскерівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі.

експоліцейський працював на рф

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У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої давні приятельські зв'язки з військовослужбовцем РФ та власні прокремлівські переконання.

Деталі справи

За матеріалами справи, у 2025 році на нього вийшов співробітник управління ФСБ по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів РФ по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.

Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів.

"Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих", - пояснили в СБУ.

Зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

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Затримання та підозра

  • Служба безпеки затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню. У нього вилучено смартфон із доказами роботи на агресора.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (14070) Сумська область (4891) шпигунство (1136)
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