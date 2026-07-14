Задержан бывший следователь из Сумской области, который шпионил для ФСБ и наводил удары РФ по приграничным районам, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Сумской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник собирал координаты для воздушных ударов РФ по приграничной территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как выяснило расследование, задания захватчиков выполнял завербованный ФСБ бывший руководитель следственного отдела одного из подразделений расформированной милиции в Шосткинском районе.
В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал из-за своих давних дружеских связей с военнослужащим РФ и собственных прокремлевских убеждений.
Детали дела
Согласно материалам дела, в 2025 году к нему обратился сотрудник управления ФСБ по Брянской области и предложил собирать разведданные для ударов РФ по подразделениям Сил обороны на северо-восточной границе.
После инструктажа агент начал отслеживать места расположения украинских войск, прежде всего локации укрепленных районов, огневых позиций и блокпостов.
"Для сбора разведданных он обходил приграничную местность и завуалированно выпытывал нужную ему информацию у знакомых", - пояснили в СБУ.
Собранные сведения фигурант передавал через мессенджер российскому сотруднику спецслужб для подготовки ударов по региону управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе.
Задержание и подозрение
- Служба безопасности задержала фигуранта, когда он выполнял очередное задание врага по подготовке удара по приграничной территории. У него изъят смартфон с доказательствами работы на агрессора.
- Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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