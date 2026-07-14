Задержан бывший следователь из Сумской области, который шпионил для ФСБ и наводил удары РФ по приграничным районам, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Сумской области еще одного агента ФСБ. Злоумышленник собирал координаты для воздушных ударов РФ по приграничной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как выяснило расследование, задания захватчиков выполнял завербованный ФСБ бывший руководитель следственного отдела одного из подразделений расформированной милиции в Шосткинском районе.

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В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал из-за своих давних дружеских связей с военнослужащим РФ и собственных прокремлевских убеждений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2025 году к нему обратился сотрудник управления ФСБ по Брянской области и предложил собирать разведданные для ударов РФ по подразделениям Сил обороны на северо-восточной границе.

После инструктажа агент начал отслеживать места расположения украинских войск, прежде всего локации укрепленных районов, огневых позиций и блокпостов.

"Для сбора разведданных он обходил приграничную местность и завуалированно выпытывал нужную ему информацию у знакомых", - пояснили в СБУ.

Собранные сведения фигурант передавал через мессенджер российскому сотруднику спецслужб для подготовки ударов по региону управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе.

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Задержание и подозрение