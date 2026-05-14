Росія може за рік створити власний аналог Starlink, - Бровді

Роберт Бровді Мадяр Герой України

Росія протягом року може створити власний аналог системи Starlink для потреб армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт  Бровді (Мадяр).

За його словами, після обмеження доступу росіян до Starlink окупанти почали активно розвивати власні супутникові рішення.

Бровді зазначив, що РФ уже має власну систему супутників та прототипи аналогів Starlink.

"Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу", – заявив він.

На його думку, приблизно за рік такі системи можуть перетворитися на повноцінну альтернативну мережу вздовж лінії фронту.

Що відомо про безпілотні сили РФ

Командувач СБС також заявив, що росіяни активно нарощують чисельність безпілотних підрозділів.

За його словами, станом на травень у відповідних структурах РФ налічується вже 114 тисяч осіб, хоча в січні було 86 тисяч.

Бровді припустив, що до кінця року ця цифра може зрости до 200 тисяч.

Він також зазначив, що росіяни копіюють частину українських рішень у сфері безпілотних систем та масштабують виробництво дронів різних типів.

Сама не може, з Китаєм - зможе.
14.05.2026 12:01 Відповісти
Цілі покоління бурятів виросли на відосіках мадяра. Крім тактики, мадяр активно доповідає про стратегічні рішення. На днях бровді відмазував зельку, що крім кремля є більш цікаві цілі, натомість нічого не було.
14.05.2026 12:06 Відповісти
Шось зроблять - вони теж не пальцем роблені - Китай підсобить - ніколи не потрібно недооцінювати ворога
14.05.2026 12:04 Відповісти
Не може.
14.05.2026 11:59 Відповісти
В китайців немає повного аналога.Потрібьно тисячі супутників.їх Китай немає.
14.05.2026 12:04 Відповісти
Що, встигнуть запустити тисячі нових супутників?
14.05.2026 12:02 Відповісти
Проект називається "Рассвет". Вже літають 16 штук над Україною. Поки вікно 20-30 хвалин і декілька сеансів на день але 2027-2028 рік буде над Україною вже на повну
14.05.2026 12:11 Відповісти
Тобто 20-30 хвилин між сеансами зв'язку ЛА йде по вичисленням зараз, а потім корекція?
14.05.2026 12:15 Відповісти
Наче поки не збивали БПЛА з іх антеною. Але напевно вже в розвідці використовується, у вікно можна вивантажити накопичені апаратом розвідувальні дані (телеметрію, фото/відео). Перевірити реальні координати ЛА та внести корекцію у польотнє завдання (змінити маршрут, перенацілити)
14.05.2026 12:20 Відповісти
Не буде.
14.05.2026 12:16 Відповісти
Що стоїть за цим "Не буде" ?
14.05.2026 12:23 Відповісти
Те що в РФ нема змоги створити аналог Старлінку, особливо в такі куці терміни.
14.05.2026 12:27 Відповісти
Так там і не намагаються зробити аналог Старлінка по якому можна дивитись відео 4К
14.05.2026 12:31 Відповісти
Аналог Старлінку це надійний зв'язок який важко заблокувати. А н якість відео.
14.05.2026 12:35 Відповісти
Просто почитайте що це за проект, що за супутники і чим відрізняються від Starlink. Напевно ви відповідсте собі на всі подібні запитання.
14.05.2026 12:39 Відповісти
Аналогу старлінк не буде.
14.05.2026 12:57 Відповісти
І я не здивуюсь, що технологія в застряглих на болотах супутниках oneweb пішла на користь оцім.
14.05.2026 12:41 Відповісти
Тільки ж нещодавно було віддано на поталу зе-дебілам відео чергового чмобо-ролика, де окупант використовує старлінк як підставку для ніг та жаліється.
14.05.2026 12:03 Відповісти
Ну так Мадяр і не недооцінює, а готується до гіршого варіанту, що є правильно. А чи створить напарашія, чи ні, тут ключове слово МОЖЕ. Вони он створили аналоговнєтні SSJ-100, МС-21, Армату, Сармат, Посейдон, Буревісник, але якось того ніде немає. А Китай їм не допоможе, Китай не ділиться технологіями і продає їм ширпотреб з якого супутники погано виходять.
14.05.2026 15:10 Відповісти
І я вважаю,що занадто багато публічності.Тобто,Ок,але нафіга?(((Щоб ті сиділи і розбирали по деталях показане?(((
14.05.2026 12:22 Відповісти
Яким чином вони зможуть зробити таку групіровку супутників?!
Щось Бровді ***** несе
Станом на середину березня 2026 року, кількість активних супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті перевищила 10 000 апаратів.
Основні факти про угруповання Starlink (на весну 2026)
Загальна кількість: Понад 10 200 супутників зараз знаходяться на орбіті та працюють.
Загальний запуск: З травня 2019 року SpaceX запустила понад 11 500 супутників, проте частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.
Інтенсивність запусків: Лише з початку 2026 року SpaceX вже вивела на орбіту понад 700 нових супутників.
Орбітальна міграція: Очікується, що протягом 2026 року частина супутників (близько 4400) знизить свою висоту з 550 км до 480 км для покращення безпеки.
14.05.2026 12:15 Відповісти
Вони не будують на увесь світ мережу. Зараз в них мета 250-300 супутників на окрему ділянку планети.
14.05.2026 12:26 Відповісти
И тут с ним не поспоришь. рф уже запустила первые 16 спутников на орбиту. Для вывода на коммерческий уровень нужно около 350 спутников. Но для военных целей и покрытия всего европейского континента около 300. (И гораздо меньше для выполнения военных целей на меньшем пространстве). До конца года рф планирует запустит 292 таких спутника. В отличии от Старлинк, им не нужно выпускать тысячи спутников, для обеспечения аналогичного качества связи. Так, что угроза от спутникового интернета "Рассвет", и проекта Бюро 1440 очень даже реальна
14.05.2026 12:16 Відповісти
вони запустили на Гео орбіту ,а це тормоз , треба на низьку орбіту для швидкості інтернету
14.05.2026 12:23 Відповісти
верно, они запускают на высоту 800 км, а не на 450 как Starlink, поэтому пятно видимости больше, но качество может быть немного хуже. По сути они и не скрывают того, что на текущем этапе не собираются ориентироваться на B2P. Целевая аудитория у них (с их слов) B2B... но логично, что первым использовать будут военные. Пинг на старлинке 20-40. На тестовых Рассвета 40-45. При загрузке может увеличиться до 70 мс по рассчётам. Это реальная угроза. Дай бог, чтобы они провалились в своих начинаниях
14.05.2026 12:34 Відповісти
Планувати вони можуть що завгодно, але за 2025 рік було тільки 17 пусків. В цьому році запустили 16 супутників одним Союзом. Відповідно, для запуску 292 супутників потрібно мінімум 18 стартів, в підсумку 19, що на два більше ніж за 2025 і 2024. А ще ж ці супутники виготовити треба, бо то досить складна і не дешева поробка. Та і запуски є не дешевим задоволенням. І це з дефіцитом бюджету в 6 триліонів фублів тільки за 4 місяці. Ну, подивимось.
14.05.2026 15:37 Відповісти
Нам тарологині і 95 квартал допоможуть створити наш Старлінк за 2 - 3 тижні, може місяць.
14.05.2026 12:22 Відповісти
Може у Зелі підметушаться, і вдарять у відповідь новим форматом гундосиків?
14.05.2026 12:38 Відповісти
Створять є-інтернет зі своїми є-бітами, є-байтами...є-сайтами...
14.05.2026 12:53 Відповісти
Якщо про це пише Мадяр, то я би прислухався і думав чим той "Чєбурлінк" збивати. Повертайте фламіндіча, треба робити дрон,який міг би збивати низьколетячі супутники.
14.05.2026 12:47 Відповісти
Скоріш за все під виглядом московитських супутників будуть літати китайські. І це добре, коли Сі набридне гратись із московитами, це полегшить їх захоплення.
14.05.2026 12:59 Відповісти
Мадяр майже рік тому казав, що русня запускатиме більше 1000 ішакєдов щодня.
14.05.2026 13:04 Відповісти
він багато каже, аж занадто
14.05.2026 13:56 Відповісти
Не буде в них аналога старлінка, це технічно не вірішуване завдання, по перше старлінк це мережеві станції інтернету розраховані на клієнтів, для заробляння грошей, а чебурнет дуже вузький канал і надто фільтрується, що уповільнює його. Там затримка буде космічна і ніяки бусти не врятують, що вже казати про продаж терміналів у світі. Та і ставити передавачі по всьому світу в умовах санкцій надскладне завдання. Навіть Китай не робить космічної мережі, бо надто фільтрує свою мережу.
14.05.2026 13:05 Відповісти
До кінця року не впевненний що достатьно супутників запустять, но то що вони свій "Рассвєт" введуть в строй в найближчий час сумніватися не приходиться. Це звичайно не аналог Старлінка, но для війскових цілей хватить з головою!
І вот тоді в них зявиться можливість друга володі позвонити Трампу і попросити вирубити нам Старлінки. З такими раскладами можно дійсно остаток Донбаса і не тільки віддати =(
14.05.2026 15:13 Відповісти
 
 