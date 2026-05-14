Росія може за рік створити власний аналог Starlink, - Бровді
Росія протягом року може створити власний аналог системи Starlink для потреб армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
За його словами, після обмеження доступу росіян до Starlink окупанти почали активно розвивати власні супутникові рішення.
Подробиці
Бровді зазначив, що РФ уже має власну систему супутників та прототипи аналогів Starlink.
"Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу", – заявив він.
На його думку, приблизно за рік такі системи можуть перетворитися на повноцінну альтернативну мережу вздовж лінії фронту.
Що відомо про безпілотні сили РФ
Командувач СБС також заявив, що росіяни активно нарощують чисельність безпілотних підрозділів.
За його словами, станом на травень у відповідних структурах РФ налічується вже 114 тисяч осіб, хоча в січні було 86 тисяч.
Бровді припустив, що до кінця року ця цифра може зрости до 200 тисяч.
Він також зазначив, що росіяни копіюють частину українських рішень у сфері безпілотних систем та масштабують виробництво дронів різних типів.
І вот тоді в них зявиться можливість друга володі позвонити Трампу і попросити вирубити нам Старлінки. З такими раскладами можно дійсно остаток Донбаса і не тільки віддати =(