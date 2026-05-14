Россия может за год создать собственный аналог Starlink, - Бровди
Россия в течение года может создать собственный аналог системы Starlink для нужд армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).
По его словам, после ограничения доступа россиян к Starlink оккупанты начали активно развивать собственные спутниковые решения.
Подробности
Бровди отметил, что у РФ уже есть собственная система спутников и прототипы аналогов Starlink.
"Да, они несовершенны, их легко обнаружить, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени", – заявил он.
По его мнению, примерно через год такие системы могут превратиться в полноценную альтернативную сеть вдоль линии фронта.
Что известно о беспилотных силах РФ
Командующий СБС также заявил, что россияне активно наращивают численность беспилотных подразделений.
По его словам, по состоянию на май в соответствующих структурах РФ насчитывается уже 114 тысяч человек, хотя в январе было 86 тысяч.
Бровди предположил, что к концу года эта цифра может вырасти до 200 тысяч.
Он также отметил, что россияне копируют часть украинских решений в сфере беспилотных систем и масштабируют производство дронов различных типов.
Щось Бровді ***** несе
Станом на середину березня 2026 року, кількість активних супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті перевищила 10 000 апаратів.
Основні факти про угруповання Starlink (на весну 2026)
Загальна кількість: Понад 10 200 супутників зараз знаходяться на орбіті та працюють.
Загальний запуск: З травня 2019 року SpaceX запустила понад 11 500 супутників, проте частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.
Інтенсивність запусків: Лише з початку 2026 року SpaceX вже вивела на орбіту понад 700 нових супутників.
Орбітальна міграція: Очікується, що протягом 2026 року частина супутників (близько 4400) знизить свою висоту з 550 км до 480 км для покращення безпеки.
І вот тоді в них зявиться можливість друга володі позвонити Трампу і попросити вирубити нам Старлінки. З такими раскладами можно дійсно остаток Донбаса і не тільки віддати =(