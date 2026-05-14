Россия может за год создать собственный аналог Starlink, - Бровди

Роберт Бровди Мадяр Герой Украины

Россия в течение года может создать собственный аналог системы Starlink для нужд армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, после ограничения доступа россиян к Starlink оккупанты начали активно развивать собственные спутниковые решения.

Бровди отметил, что у РФ уже есть собственная система спутников и прототипы аналогов Starlink.

"Да, они несовершенны, их легко обнаружить, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени", – заявил он.

По его мнению, примерно через год такие системы могут превратиться в полноценную альтернативную сеть вдоль линии фронта.

Что известно о беспилотных силах РФ

Командующий СБС также заявил, что россияне активно наращивают численность беспилотных подразделений.

По его словам, по состоянию на май в соответствующих структурах РФ насчитывается уже 114 тысяч человек, хотя в январе было 86 тысяч.

Бровди предположил, что к концу года эта цифра может вырасти до 200 тысяч.

Он также отметил, что россияне копируют часть украинских решений в сфере беспилотных систем и масштабируют производство дронов различных типов.

14.05.2026 12:01
Цілі покоління бурятів виросли на відосіках мадяра. Крім тактики, мадяр активно доповідає про стратегічні рішення. На днях бровді відмазував зельку, що крім кремля є більш цікаві цілі, натомість нічого не було.
14.05.2026 12:06
14.05.2026 12:04
Не може.
14.05.2026 11:59
Сама не може, з Китаєм - зможе.
14.05.2026 12:01
В китайців немає повного аналога.Потрібьно тисячі супутників.їх Китай немає.
14.05.2026 12:04
Що, встигнуть запустити тисячі нових супутників?
14.05.2026 12:02
Проект називається "Рассвет". Вже літають 16 штук над Україною. Поки вікно 20-30 хвалин і декілька сеансів на день але 2027-2028 рік буде над Україною вже на повну
14.05.2026 12:11
Тобто 20-30 хвилин між сеансами зв'язку ЛА йде по вичисленням зараз, а потім корекція?
14.05.2026 12:15
Наче поки не збивали БПЛА з іх антеною. Але напевно вже в розвідці використовується, у вікно можна вивантажити накопичені апаратом розвідувальні дані (телеметрію, фото/відео). Перевірити реальні координати ЛА та внести корекцію у польотнє завдання (змінити маршрут, перенацілити)
14.05.2026 12:20
Не буде.
14.05.2026 12:16
Що стоїть за цим "Не буде" ?
14.05.2026 12:23
Те що в РФ нема змоги створити аналог Старлінку, особливо в такі куці терміни.
14.05.2026 12:27
Так там і не намагаються зробити аналог Старлінка по якому можна дивитись відео 4К
14.05.2026 12:31
Аналог Старлінку це надійний зв'язок який важко заблокувати. А н якість відео.
14.05.2026 12:35
Просто почитайте що це за проект, що за супутники і чим відрізняються від Starlink. Напевно ви відповідсте собі на всі подібні запитання.
14.05.2026 12:39
Аналогу старлінк не буде.
14.05.2026 12:57
І я не здивуюсь, що технологія в застряглих на болотах супутниках oneweb пішла на користь оцім.
14.05.2026 12:41
Тільки ж нещодавно було віддано на поталу зе-дебілам відео чергового чмобо-ролика, де окупант використовує старлінк як підставку для ніг та жаліється.
14.05.2026 12:03
14.05.2026 12:04
Ну так Мадяр і не недооцінює, а готується до гіршого варіанту, що є правильно. А чи створить напарашія, чи ні, тут ключове слово МОЖЕ. Вони он створили аналоговнєтні SSJ-100, МС-21, Армату, Сармат, Посейдон, Буревісник, але якось того ніде немає. А Китай їм не допоможе, Китай не ділиться технологіями і продає їм ширпотреб з якого супутники погано виходять.
14.05.2026 15:10
14.05.2026 12:06
І я вважаю,що занадто багато публічності.Тобто,Ок,але нафіга?(((Щоб ті сиділи і розбирали по деталях показане?(((
14.05.2026 12:22
Не може.
14.05.2026 12:15
Яким чином вони зможуть зробити таку групіровку супутників?!
Щось Бровді ***** несе
Станом на середину березня 2026 року, кількість активних супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті перевищила 10 000 апаратів.
Основні факти про угруповання Starlink (на весну 2026)
Загальна кількість: Понад 10 200 супутників зараз знаходяться на орбіті та працюють.
Загальний запуск: З травня 2019 року SpaceX запустила понад 11 500 супутників, проте частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.
Інтенсивність запусків: Лише з початку 2026 року SpaceX вже вивела на орбіту понад 700 нових супутників.
Орбітальна міграція: Очікується, що протягом 2026 року частина супутників (близько 4400) знизить свою висоту з 550 км до 480 км для покращення безпеки.
14.05.2026 12:15
Вони не будують на увесь світ мережу. Зараз в них мета 250-300 супутників на окрему ділянку планети.
14.05.2026 12:26
И тут с ним не поспоришь. рф уже запустила первые 16 спутников на орбиту. Для вывода на коммерческий уровень нужно около 350 спутников. Но для военных целей и покрытия всего европейского континента около 300. (И гораздо меньше для выполнения военных целей на меньшем пространстве). До конца года рф планирует запустит 292 таких спутника. В отличии от Старлинк, им не нужно выпускать тысячи спутников, для обеспечения аналогичного качества связи. Так, что угроза от спутникового интернета "Рассвет", и проекта Бюро 1440 очень даже реальна
14.05.2026 12:16
вони запустили на Гео орбіту ,а це тормоз , треба на низьку орбіту для швидкості інтернету
14.05.2026 12:23
верно, они запускают на высоту 800 км, а не на 450 как Starlink, поэтому пятно видимости больше, но качество может быть немного хуже. По сути они и не скрывают того, что на текущем этапе не собираются ориентироваться на B2P. Целевая аудитория у них (с их слов) B2B... но логично, что первым использовать будут военные. Пинг на старлинке 20-40. На тестовых Рассвета 40-45. При загрузке может увеличиться до 70 мс по рассчётам. Это реальная угроза. Дай бог, чтобы они провалились в своих начинаниях
14.05.2026 12:34
Планувати вони можуть що завгодно, але за 2025 рік було тільки 17 пусків. В цьому році запустили 16 супутників одним Союзом. Відповідно, для запуску 292 супутників потрібно мінімум 18 стартів, в підсумку 19, що на два більше ніж за 2025 і 2024. А ще ж ці супутники виготовити треба, бо то досить складна і не дешева поробка. Та і запуски є не дешевим задоволенням. І це з дефіцитом бюджету в 6 триліонів фублів тільки за 4 місяці. Ну, подивимось.
14.05.2026 15:37
Нам тарологині і 95 квартал допоможуть створити наш Старлінк за 2 - 3 тижні, може місяць.
14.05.2026 12:22
14.05.2026 12:23
Може у Зелі підметушаться, і вдарять у відповідь новим форматом гундосиків?
14.05.2026 12:38
Створять є-інтернет зі своїми є-бітами, є-байтами...є-сайтами...
14.05.2026 12:53
Якщо про це пише Мадяр, то я би прислухався і думав чим той "Чєбурлінк" збивати. Повертайте фламіндіча, треба робити дрон,який міг би збивати низьколетячі супутники.
14.05.2026 12:47
Скоріш за все під виглядом московитських супутників будуть літати китайські. І це добре, коли Сі набридне гратись із московитами, це полегшить їх захоплення.
14.05.2026 12:59
Мадяр майже рік тому казав, що русня запускатиме більше 1000 ішакєдов щодня.
14.05.2026 13:04
він багато каже, аж занадто
14.05.2026 13:56
Не буде в них аналога старлінка, це технічно не вірішуване завдання, по перше старлінк це мережеві станції інтернету розраховані на клієнтів, для заробляння грошей, а чебурнет дуже вузький канал і надто фільтрується, що уповільнює його. Там затримка буде космічна і ніяки бусти не врятують, що вже казати про продаж терміналів у світі. Та і ставити передавачі по всьому світу в умовах санкцій надскладне завдання. Навіть Китай не робить космічної мережі, бо надто фільтрує свою мережу.
14.05.2026 13:05
До кінця року не впевненний що достатьно супутників запустять, но то що вони свій "Рассвєт" введуть в строй в найближчий час сумніватися не приходиться. Це звичайно не аналог Старлінка, но для війскових цілей хватить з головою!
І вот тоді в них зявиться можливість друга володі позвонити Трампу і попросити вирубити нам Старлінки. З такими раскладами можно дійсно остаток Донбаса і не тільки віддати =(
14.05.2026 15:13
 
 