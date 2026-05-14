Россия может за год создать собственный аналог Starlink, - Бровди

Россия в течение года может создать собственный аналог системы Starlink для нужд армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, после ограничения доступа россиян к Starlink оккупанты начали активно развивать собственные спутниковые решения.

Бровди отметил, что у РФ уже есть собственная система спутников и прототипы аналогов Starlink.

"Да, они несовершенны, их легко обнаружить, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени", – заявил он.

По его мнению, примерно через год такие системы могут превратиться в полноценную альтернативную сеть вдоль линии фронта.

Что известно о беспилотных силах РФ

Командующий СБС также заявил, что россияне активно наращивают численность беспилотных подразделений.

По его словам, по состоянию на май в соответствующих структурах РФ насчитывается уже 114 тысяч человек, хотя в январе было 86 тысяч.

Бровди предположил, что к концу года эта цифра может вырасти до 200 тысяч.

Он также отметил, что россияне копируют часть украинских решений в сфере беспилотных систем и масштабируют производство дронов различных типов.

