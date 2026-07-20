Задержаны еще 3 агента РФ, которые регистрировали Starlink для рашистов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности пресекла новые попытки рашистов получить доступ к спутниковой системе Starlink для ведения войны против Украины; задержаны ещё трое российских агентов, которые пытались "подключить" врага к терминалам интернет-связи.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Деятельность и задержание агентов

Так, в Кировоградской области разоблачен мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и вскоре был завербован российскими спецслужбами через Telegram-канал по поиску "легких" заработков.

За обещание "быстрых" денег из РФ дезертир зарегистрировал на себя StarLink и передал соответствующие реквизиты куратору из страны-агрессора. В дальнейшем фигурант под вымышленными предлогами привлек еще десять своих знакомых, чтобы скрытно оформить спутниковые терминалы для рашистов.

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В Житомире задержана местная наркозависимая, которую российские спецслужбисты завербовали через тематические Telegram-каналы по продаже наркотиков и психотропных веществ.

Надеясь получить деньги "на дозу", она согласилась зарегистрировать на свое имя Starlink с передачей рашистам кодов доступа к спутниковой системе. Впоследствии фигурантка привлекла к сотрудничеству с врагом еще трех сообщников для оформления новых интернет-терминалов, сообщили в СБУ.

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В Николаевской области разоблачен студент профессионально-технического училища, который помогал РФ получить доступ к Starlink для корректировки дроновых атак на южном фронте.

Как выяснило расследование, молодой человек попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских Telegram-чатов. Задокументировано, как за деньги фигурант оформил спутниковые терминалы на себя и своих родственников, а затем планировал передать реквизиты спецслужбам РФ.

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Подозрения

По всем выявленным фактам был заблокирован доступ к незаконно оформленным терминалам Starlink.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Злоумышленникам грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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