Задержаны еще 3 агента РФ, которые регистрировали Starlink для рашистов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности пресекла новые попытки рашистов получить доступ к спутниковой системе Starlink для ведения войны против Украины; задержаны ещё трое российских агентов, которые пытались "подключить" врага к терминалам интернет-связи.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Деятельность и задержание агентов
Так, в Кировоградской области разоблачен мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и вскоре был завербован российскими спецслужбами через Telegram-канал по поиску "легких" заработков.
За обещание "быстрых" денег из РФ дезертир зарегистрировал на себя StarLink и передал соответствующие реквизиты куратору из страны-агрессора. В дальнейшем фигурант под вымышленными предлогами привлек еще десять своих знакомых, чтобы скрытно оформить спутниковые терминалы для рашистов.
В Житомире задержана местная наркозависимая, которую российские спецслужбисты завербовали через тематические Telegram-каналы по продаже наркотиков и психотропных веществ.
Надеясь получить деньги "на дозу", она согласилась зарегистрировать на свое имя Starlink с передачей рашистам кодов доступа к спутниковой системе. Впоследствии фигурантка привлекла к сотрудничеству с врагом еще трех сообщников для оформления новых интернет-терминалов, сообщили в СБУ.
В Николаевской области разоблачен студент профессионально-технического училища, который помогал РФ получить доступ к Starlink для корректировки дроновых атак на южном фронте.
Как выяснило расследование, молодой человек попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских Telegram-чатов. Задокументировано, как за деньги фигурант оформил спутниковые терминалы на себя и своих родственников, а затем планировал передать реквизиты спецслужбам РФ.
Подозрения
По всем выявленным фактам был заблокирован доступ к незаконно оформленным терминалам Starlink.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);
- ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
Злоумышленникам грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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