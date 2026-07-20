Пожизненное заключение и 15 лет лишения свободы получили агенты ФСБ, совершившие теракт в Каменце-Подольском. ФОТОрепортаж

Согласно доказательной базе Службы безопасности, реальные сроки лишения свободы получили двое агентов ФСБ, которые подготовили взрыв самодельной бомбы возле здания ТЦК в Каменце-Подольском в феврале 2025 года.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "по горячим следам" в течение суток после теракта и задокументировали их связь с российской спецслужбой, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как выяснило расследование, осужденными являются завербованные врагом местный наркозависимый и студент местного профессионального колледжа, которому на момент совершения преступления было 17 лет.

Обоих фигурантов рашисты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков". Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но выполняли указания одного общего куратора из ФСБ.

По его инструкции несовершеннолетний агент изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным взрывателем и наполнил его металлическими гайками для усиления поражающего действия.

После этого злоумышленник оставил самодельную бомбу в заранее подготовленном тайнике и "отчитался" перед российским спецслужбовцем.

Второй предатель должен был достать взрывчатку из тайника и доставить ее в районный ТЦК для подрыва.

Для выполнения задания врага агент сначала провел доразведку вблизи военного объекта и установил там замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.

Опасаясь, что рашисты ликвидируют его как "лишнего свидетеля", "втемную" поручил курьеру доставить СВП на место запланированного теракта под видом обычной почтовой посылки.

После прибытия сотрудника службы доставки на "место" рашисты дистанционно взорвали взрывчатку, в результате чего мужчина погиб на месте происшествия, а еще 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ, а также инструменты и комплектующие для изготовления самодельных взрывных устройств.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал обоих агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

террористический акт, повлекший гибель человека;

незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами;

незаконное изготовление взрывчатого вещества, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Агент-исполнитель теракта приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Второму предателю, с учетом того, что на момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия, суд назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.







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